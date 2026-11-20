ईशा सिंह की मां का एक कथित ऑडियो क्लिप सामने आया है। इस क्लिप में उन्होंने अविनाश मिश्रा पर धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया है।

इसके साथ ही वो यह भी कह रही हैं कि इस वजह से ईशा को बहुत तनाव झेलना पड़ा। ब्रेकअप की अफवाहों और ऑनलाइन खूब चर्चा के बीच यह मामला सामने आया है, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है।

अविनाश ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सभी से हर किसी की निजता का सम्मान करने की अपील की है।