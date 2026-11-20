ईशा सिंह की मां के वायरल ऑडियो ने मचाई खलबली, अविनाश मिश्रा पर लगा धोखा देने का आरोप
लेखन अंशिका शुक्ला
ईशा सिंह की मां का एक कथित ऑडियो क्लिप सामने आया है। इस क्लिप में उन्होंने अविनाश मिश्रा पर धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया है।
इसके साथ ही वो यह भी कह रही हैं कि इस वजह से ईशा को बहुत तनाव झेलना पड़ा। ब्रेकअप की अफवाहों और ऑनलाइन खूब चर्चा के बीच यह मामला सामने आया है, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है।
अविनाश ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सभी से हर किसी की निजता का सम्मान करने की अपील की है।
ईशा की मां ने की निजता बनाए रखने की अपील
अविनाश और ईशा के कथित ब्रेकअप की खबरों ने लोगों का ध्यान खींचा है।
ईशा की मां ने कहा है कि जो भी धोखा हुआ या जो भी उन दोनों के बीच हुआ, अब उन बातों को फैलाने का कोई फायदा नहीं है।
फिलहाल, इस पूरे मामले पर मिल रहे ध्यान के बावजूद, दोनों पक्ष अपनी निजी बातों को बाहर न आने देने पर जोर दे रहे हैं।