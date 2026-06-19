'एनोला होम्स' सीजन 3 की OTT रिलीज डेट का हुआ ऐलान

शरलॉक के अपहरण ने 'एनोला होम्स' की शादी को बिगाड़ दिया

इस बार कहानी में मोड़ तब आता है, जब एनोला लॉर्ड ट्यूक्सबरी (लुई पार्ट्रिज) के साथ अपनी शादी की तैयारी कर रही होती है। तभी उसके भाई शरलॉक (हेनरी कैविल) का अपहरण हो जाता है।

शरलॉक को बचाने की अपनी कोशिशों में एनोला को एक बड़े राष्ट्रीय षड्यंत्र का पता चलता है। अब उसे अपने अपनों को बचाने के लिए कई कठिन फैसले लेने होंगे।

इस सीजन का निर्देशन फिलिप बैरांतिनी ने किया है, जिसमें हेलेना बोनहम कार्टर भी अहम किरदार में नजर आएंगी।