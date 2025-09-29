LOADING...
इमरान हाशमी 'आवारापन 2' से धमाल मचाने को तैयार, सेट से सामने आई पहली तस्वीर
इमरान हाशमी फिर दिखाएंगे 'आवारापन' (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@therealemraan)

लेखन ज्योति सिंह
Sep 29, 2025
04:58 pm
क्या है खबर?

अभिनेता इमरान हाशमी काफी वक्त से अपनी हिट फिल्म 'आवारापन' के सीक्वल 'आवारापन 2' को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। ताजा अपडेट ये है कि अभिनेता ने बैंकॉक में फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। उनकी इस फिल्म के सीक्वल का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। निर्माताओं ने इंस्टाग्राम पर मुहूर्त शॉट की तस्वीर साझा की है। इसके साथ लिखा है, 'तेरा मेरा रिश्ता पुराना भाई।' दरअसल, 'तेरा मेरा रिश्ता पुराना' फिल्म 'आवारापन' का सुपरहिट गाना है।

पोस्ट

कब रिलीज हो रही फिल्म?

फिल्म निर्माता विशेष भट्ट ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है। इस फिल्म की कहानी बिलाल सिद्दीकी ने लिखी है तो इसके निर्देशन की कमान नितिन कक्कड़ संभाल रहे हैं। फिल्म 3 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों का रुख करेगी। इमरान की फिल्म 'आवारापन' साल 2007 में रिलीज हुई थी। 18 साल बाद निर्माता इस फिल्म का अगला भाग लेकर आ रहे हैं और अब एक बार फिर इमरान 'शिवम पंडित' बनकर अपने प्रशंसकों का मनोरंजन करने वाले हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें पोस्ट

कास्टिंग

इमरान के साथ फिल्म में दिखेंगी दिशा पाटनी

फिल्म का 50 प्रतिशत हिस्सा बैंकॉक में शूट होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में पहली बार इमरान को अभिनेत्री दिशा पाटनी के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखा जाएगा। हालांकि निर्माताओं की ओर से इस खबर की पुष्टि होना बाकी है। इन दिनों इमरान अपनी पहली तेलुगू फिल्म 'दे कॉल हिम OG' को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसमें उन्होंने विलेन बनकर साउथ में भी धमाल मचा दिया है।