इमरान हाशमी 'आवारापन 2' से धमाल मचाने को तैयार, सेट से सामने आई पहली तस्वीर

कब रिलीज हो रही फिल्म?

फिल्म निर्माता विशेष भट्ट ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है। इस फिल्म की कहानी बिलाल सिद्दीकी ने लिखी है तो इसके निर्देशन की कमान नितिन कक्कड़ संभाल रहे हैं। फिल्म 3 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों का रुख करेगी। इमरान की फिल्म 'आवारापन' साल 2007 में रिलीज हुई थी। 18 साल बाद निर्माता इस फिल्म का अगला भाग लेकर आ रहे हैं और अब एक बार फिर इमरान 'शिवम पंडित' बनकर अपने प्रशंसकों का मनोरंजन करने वाले हैं।