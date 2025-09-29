इमरान हाशमी 'आवारापन 2' से धमाल मचाने को तैयार, सेट से सामने आई पहली तस्वीर
क्या है खबर?
अभिनेता इमरान हाशमी काफी वक्त से अपनी हिट फिल्म 'आवारापन' के सीक्वल 'आवारापन 2' को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। ताजा अपडेट ये है कि अभिनेता ने बैंकॉक में फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। उनकी इस फिल्म के सीक्वल का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। निर्माताओं ने इंस्टाग्राम पर मुहूर्त शॉट की तस्वीर साझा की है। इसके साथ लिखा है, 'तेरा मेरा रिश्ता पुराना भाई।' दरअसल, 'तेरा मेरा रिश्ता पुराना' फिल्म 'आवारापन' का सुपरहिट गाना है।
पोस्ट
कब रिलीज हो रही फिल्म?
फिल्म निर्माता विशेष भट्ट ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है। इस फिल्म की कहानी बिलाल सिद्दीकी ने लिखी है तो इसके निर्देशन की कमान नितिन कक्कड़ संभाल रहे हैं। फिल्म 3 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों का रुख करेगी। इमरान की फिल्म 'आवारापन' साल 2007 में रिलीज हुई थी। 18 साल बाद निर्माता इस फिल्म का अगला भाग लेकर आ रहे हैं और अब एक बार फिर इमरान 'शिवम पंडित' बनकर अपने प्रशंसकों का मनोरंजन करने वाले हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
Tera Mera Rishta Purana bro@emraanhashmi …#ShootBegins #StayTuned #Awarapan2 #VisheshFilms@nitinrkakkar @BilalS158— Vishesh Bhatt (@VisheshB7) September 29, 2025
🕊️#AwarapanFans #Awarapan #Fans #VisheshBhatt #EmraanHashmi pic.twitter.com/uZG4gxJlfb
कास्टिंग
इमरान के साथ फिल्म में दिखेंगी दिशा पाटनी
फिल्म का 50 प्रतिशत हिस्सा बैंकॉक में शूट होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में पहली बार इमरान को अभिनेत्री दिशा पाटनी के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखा जाएगा। हालांकि निर्माताओं की ओर से इस खबर की पुष्टि होना बाकी है। इन दिनों इमरान अपनी पहली तेलुगू फिल्म 'दे कॉल हिम OG' को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसमें उन्होंने विलेन बनकर साउथ में भी धमाल मचा दिया है।