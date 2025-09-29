अरशद वारसी की 'भागवत चैप्टर 1: राक्षस' का टीजर जारी, इस OTT पर होगी रिलीज
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी को इन दिनों फिल्म 'जॉली LLB 3' में देखा जा रहा है, जिसमें वह अक्षय कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। अब अरशद जल्द ही फिल्म 'भागवत चैप्टर 1: राक्षस' के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे। अक्षय शेरे ने इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है, वहीं ज्योति देशपांडे फिल्म की निर्माता हैं। अब निर्माताओं ने 'भागवत' का टीजर जारी कर दिया है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं।
टीजर
ZEE5 पर रिलीज होगी फिल्म
ट्रेलर में अरशद का धाकड़ अवतार दिख रहा है। वह पुलिस अधिकारी विश्वास भागवत की भूमिका में नजर आ रहे हैं। 'भागवत चैप्टर 1: राक्षस' का प्रीमियर OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर होगा। फिलहाल इसकी रिलीज तारीख सामने नहीं आई है। निर्माताओं ने लिखा, 'जब शिकारी रक्षक से मिलता है, तब असली खेल शुरू होता है। सच्ची घटनाओं से प्रेरित।' इस फिल्म में जितेंद्र कुमार और आयशा कडुस्कर जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
When the predator meets the protector, the real game begins!— Jio Studios (@jiostudios) September 29, 2025
Inspired by true events.#Bhagwat, a Hindi ZEE5 Original Film - coming soon.#BhagwatOnZEE5@arshadwarsi #JitendraKumar @ayesha_kaduskar #TaraAlishaBerry #RashmiRajput #JioStudios @bawejastudios #DognBonePictures… pic.twitter.com/gP5zJUNtol