अरशद वारसी की 'भागवत चैप्टर 1: राक्षस' का टीजर जारी, इस OTT पर होगी रिलीज

लेखन दीक्षा शर्मा 03:46 pm Sep 29, 202503:46 pm

बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी को इन दिनों फिल्म 'जॉली LLB 3' में देखा जा रहा है, जिसमें वह अक्षय कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। अब अरशद जल्द ही फिल्म 'भागवत चैप्टर 1: राक्षस' के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे। अक्षय शेरे ने इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है, वहीं ज्योति देशपांडे फिल्म की निर्माता हैं। अब निर्माताओं ने 'भागवत' का टीजर जारी कर दिया है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं।