इमरान हाशमी बोले- बेटे के पेशाब में खून आया और मेरा पूरा संसार उल्टा-पुल्टा हो गया

बॉलीवुड के 'सीरियल किसर' की छवि से बाहर निकलकर एक पिता के रूप में इमरान हाशमी ने जो दर्द सहा, वो किसी की भी आंखों में आंसू ला सकता है। हाल ही में एक इंटरव्यू में इमरान ने उस खौफनाक मंजर को याद किया, जब उनके हंसते-खेलते बेटे अयान की दुनिया में कैंसर ने दस्तक दी। इमरान बताते हैं कि कैसे महज एक दोपहर और शरीर के एक लक्षण ने उनकी पूरी जिंदगी को तहस-नहस कर दिया।

दर्द बेटे के पेशाब में खून देख उड़ गए थे इमरान के हाेश इमरान ने रणवीर अल्लाहबादिया के साथ बातचीत में बताया, "एक सामान्य रविवार था। मैं अपने बेटे अयान के साथ दोपहर के खाने पर बाहर गया। साथ बैठकर पिज्जा खा रहे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। किसी को आने वाले तूफान का अंदाजा नहीं था। खाने के दौरान अयान को बाथरूम जाना पड़ा। उसने पेशाब में खून पास किया। ये देख मेरे और मेरी पत्नी के होश उड़ गए। हम फौरन अयान को डॉक्टर के पास लेकर भागे।"

दर्दनाक ...जब सुनी इमरान ने बेटे के कैंसर की खबर शुरुआती जांच के बाद डॉक्टर ने जो कहा, उसने इमरान को सुन्न कर दिया। डॉक्टर ने साफतौर पर कहा, "आपके बेटे को कैंसर है।" इमरान ने बताया कि कैसे उनकी दुनिया 12 घंटों के भीतर पूरी तरह बदल गई। वो बोले, "दोपहर में बेटा पिज्जा खा रहा था। शाम को कैंसर का पता चला और अगली सुबह उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया ताकि ट्यूमर निकाला जा सके। मेरा पूरा संसार बस 12 घंटों में उल्टा-पुल्टा हो गया था।"

Advertisement

मुश्किल समय इमरान के जीवन का सबसे भयावह दौर उस वक्त इमरान का करियर और निजी जिंदगी काफी सफल और स्थिर थी। उन्होंने कहा, "जब आपको लगता है कि आपने जिंदगी पर अपनी पकड़ बना ली है, तभी अचानक आपको चेहरे पर एक लात पड़ती है। नियति ने मुझे बताया कि मैं किसी भी चीज के कंट्रोल में नहीं हूं।" अयान का 5 साल तक इलाज चला, जिसमें कई बार कीमोथेरेपी हुई। इमरान ने इसे अपने जीवन का सबसे 'भयावह' दौर बताया, जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है।

Advertisement

आपबीती "उस एक दोपहर ने मेरी जिंदगी 2 हिस्सों में बांट दी" अभिनेता बोले, "उस खबर ने दर्द को सहना और भी मुश्किल बना दिया था। न कोई चेतावनी मिली, नl ही कोई संकेत, बस उस एक दोपहर ने जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक दोपहर से पहले वाली जिंदगी और एक उसके बाद वाली। मेरी महत्वाकांक्षाएं पीछे छूट गईं और मेरी पूरी दुनिया सिर्फ अपने बेटे को ठीक करने के इर्द-गिर्द सिमट गई। उन्होंने बताया कि इस अनुभव ने उन्हें जीवन को उसकी बुनियादी चीजों के साथ जीना सिखाया।"