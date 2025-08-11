'गनमास्टर G9' के सेट से इमरान हाशमी का लुक लीक (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@therealemraan)

'गनमास्टर G9' के सेट से लीक हुआ इमरान हाशमी का लुक, वीडियो हो रहा वायरल

लेखन दीक्षा शर्मा 08:15 pm Aug 11, 202508:15 pm

क्या है खबर?

अभिनेता इमरान हाशमी पिछले कुछ दिनों से फिल्म 'गनमास्टर G9' को लेकर चर्चा में हैं। मौजूदा वक्त में वह अपनी इसी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस फिल्म के निर्देशन की कमान आदित्य दत्त ने संभाली है। 'आशिक बनाया आपने' और 'दिल दिया है' के बाद 'गनमास्टर G9' इमरान और आदित्य के बीच तीसरा सहयोग है। यह बॉलीवुड की बहुचर्चित फिल्मों में से एक है। अब 'गनमास्टर G9' के सेट से इमरान का लुक लीक हो गया है।