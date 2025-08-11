'गनमास्टर G9' के सेट से लीक हुआ इमरान हाशमी का लुक, वीडियो हो रहा वायरल
क्या है खबर?
अभिनेता इमरान हाशमी पिछले कुछ दिनों से फिल्म 'गनमास्टर G9' को लेकर चर्चा में हैं। मौजूदा वक्त में वह अपनी इसी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस फिल्म के निर्देशन की कमान आदित्य दत्त ने संभाली है। 'आशिक बनाया आपने' और 'दिल दिया है' के बाद 'गनमास्टर G9' इमरान और आदित्य के बीच तीसरा सहयोग है। यह बॉलीवुड की बहुचर्चित फिल्मों में से एक है। अब 'गनमास्टर G9' के सेट से इमरान का लुक लीक हो गया है।
वीडियो
सामने आया वीडियो
'गनमास्टर G9' के सेट से इमरान का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 'गनमास्टर G9' में इमरान के अलावा जेनेलिया डिसूजा, अपारशक्ति खुराना और अभिषेक सिंह जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। यह फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिलहाल फिल्म की रिलीज तारीख सामने नहीं आई है। दीपक मुकुट इस फिल्म के निर्माता हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#EmraanHashmi From the sets of #GunmasterG9 💥💥💥— ABID KKC ~Awarapan 2~ 3rd April 2026 🕊️❤️ (@KkcAbid) August 11, 2025
In both #Awarapan2 and #GunmasterG9 Emraan Hashmi will have a long hair look 💥
he turns into a beast everytime that hair reaches down to the shoulders 💥 pic.twitter.com/QPv3wjhExV