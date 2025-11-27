एल्विश यादव की सीरीज 'औकात के बाहर' का ट्रेलर जारी, कॉलेज में आशिकी करते आए नजर

प्रतिक्रिया

'औकात के बाहर' पर लोग दे रहे प्रतिक्रिया

'औकात के बाहर' का ट्रेलर 1 मिनट 36 सेकंड का है। इसमें छात्र बने एल्विश अपनी सीनियर अंतरा शुक्ला (मल्हार राठौड़) के प्यार में पड़ जाते हैं। ट्रेलर देखकर एक यूजर ने लिखा, 'एल्विश अपनी आभा से सब पर राज करता है।' एक अन्य ने लिखा, 'शानदार ट्रेलर... वेब सीरीज मजेदार होने वाली है।' निर्देशक तन्मय रस्तोगी की इस सीरीज का हिस्सा हेतल गाडा, निखिल विजय और केशव साधना भी हैं। इसे MX प्लेयर पर 3 दिसंबर को रिलीज होगी।