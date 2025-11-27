एल्विश यादव की सीरीज 'औकात के बाहर' का ट्रेलर जारी, कॉलेज में आशिकी करते आए नजर
क्या है खबर?
मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव, जिन्हें उनके प्रशंसक 'राव साहब' के नाम से जानते हैं, अब अभिनय की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। उनकी पहली वेब सीरीज 'औकात के बाहर' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। एक दिन पहले निर्माताओं ने टीजर जारी किया था, अब ट्रेलर के साथ सीरीज की रिलीज तारीख भी बता दी गई है। ट्रेलर लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है, क्योंकि इसमें एल्विश को कॉलेज के अंदर आशिकी करते देखा जा सकता है।
प्रतिक्रिया
'औकात के बाहर' पर लोग दे रहे प्रतिक्रिया
'औकात के बाहर' का ट्रेलर 1 मिनट 36 सेकंड का है। इसमें छात्र बने एल्विश अपनी सीनियर अंतरा शुक्ला (मल्हार राठौड़) के प्यार में पड़ जाते हैं। ट्रेलर देखकर एक यूजर ने लिखा, 'एल्विश अपनी आभा से सब पर राज करता है।' एक अन्य ने लिखा, 'शानदार ट्रेलर... वेब सीरीज मजेदार होने वाली है।' निर्देशक तन्मय रस्तोगी की इस सीरीज का हिस्सा हेतल गाडा, निखिल विजय और केशव साधना भी हैं। इसे MX प्लेयर पर 3 दिसंबर को रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए ट्रेलर
Trailer Out Now 🔥 Watch- https://t.co/J6O1jtXTb3 pic.twitter.com/JTx6O1z6Zt— Elvish Yadav (@ElvishYadav) November 27, 2025