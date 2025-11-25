एल्विश यादव ने 'औकात के बाहर' से अभिनय की दुनिया में रखा कदम, टीजर जारी

लेखन ज्योति सिंह 05:30 pm Nov 25, 202505:30 pm

क्या है खबर?

मशहूर यूट्यूबर और 'बिग बॉस OTT 2' के विनर एल्विश यादव अभिनय की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। 'फर्स्ट कॉपी' में मुनव्वर फारूकी की तरह उनका भी डिजिटल डेब्यू होने जा रहा है। यह जानकारी यूट्यूबर ने आगामी सीरीज 'औकात के बाहर' का टीजर जारी करते हुए अपने प्रशंसकों तक पहुंचाई है। सीरीज में एल्विश का हरियाणवी अवतार देखने को मिला है। इस दमदार टीजर ने उनके प्रशंसकों को अभी से उत्साहित कर दिया है।