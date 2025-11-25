एल्विश यादव ने 'औकात के बाहर' से अभिनय की दुनिया में रखा कदम, टीजर जारी
क्या है खबर?
मशहूर यूट्यूबर और 'बिग बॉस OTT 2' के विनर एल्विश यादव अभिनय की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। 'फर्स्ट कॉपी' में मुनव्वर फारूकी की तरह उनका भी डिजिटल डेब्यू होने जा रहा है। यह जानकारी यूट्यूबर ने आगामी सीरीज 'औकात के बाहर' का टीजर जारी करते हुए अपने प्रशंसकों तक पहुंचाई है। सीरीज में एल्विश का हरियाणवी अवतार देखने को मिला है। इस दमदार टीजर ने उनके प्रशंसकों को अभी से उत्साहित कर दिया है।
सीरीज
रिलीज तारीख का इंतजार बाकी
एल्विश ने अपनी पहली सीरीज 'औकात के बाहर' का टीजर जारी करते हुए लिखा, 'आंखों में भूख, दिल में आग, ये सफर होगा औकात के बाहर!' उनकी इस सीरीज को MX प्लेयर पर रिलीज किया जाएगा जिसका लुत्फ दर्शक मुफ्त में उठा सकेंगे। हालांकि, निर्माताओं ने सीरीज की तारीख का ऐलान नहीं किया है। टीजर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'सिस्टम हैंग कर दिया एल्विश भाई।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'आप एल्विश हैं!!!! सुपरस्टार।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए टीजर
From YouTube videos to a web series debut you’ve come such a long way bro.— Elvish Army (Fan Account) (@elvisharmy) November 25, 2025
So proud of you and so excited for this one. Wishing you all the luck always!#ElvishYadav #ElvishArmy pic.twitter.com/m03wLgWjwl