क्रिस्टोफर नोलन से आगे निकलेंगे एलन मस्क? नई 'ओडिसी' फिल्म चाहते हैं बनाना
एलन मस्क ने हाल ही में कहा है कि वे होमर के महाकाव्य 'द ओडिसी' पर बनने वाली 963.41 करोड़ रुपये की फिल्म को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। यह आइडिया एक्स पर एक फैन ने रखा था, जिसने मेल गिब्सन को इस फिल्म का निर्देशक बनाने का सुझाव दिया था।
इस प्रस्ताव में बहुत सटीक जहाज और कवच दिखाने की बात कही गई है। साथ ही, कलाकार पुराने होमरिक ग्रीक भाषा में ही बात करेंगे। यह यकीनन कोई साधारण फिल्म नहीं होगी।
एलन 'ग्रोक इमेजिन' पर 'द ओडिसी' बनाने की योजना बना रहे
एलन के इस जवाब के बाद इंटरनेट पर खूब चर्चा छिड़ गई। इसकी एक वजह यह भी है कि हाल ही में क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' आई थी, जिसमें मैट डेमन ने अभिनय किया था और जिसने दुनिया भर में करीब 2,558 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
एलन ने AI से बने एक 'द ओडिसी' वीडियो पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि उनके 'ग्रोक इमेजिन' प्लेटफॉर्म की क्या योजनाएं हैं। उन्होंने बताया कि वे साल के आखिर तक 'ग्रोक इमेजिन' पर 'द ओडिसी' का एक पूरी लंबाई वाला, ऐतिहासिक रूप से सटीक वर्जन बनाने की सोच रहे हैं। इसमें तकनीक और क्लासिक कहानी को बड़े ही अनोखे तरीके से मिलाया जाएगा।