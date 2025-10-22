'एक दीवाने की दीवानियत' दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरी या नहीं? जानिए कमाई
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' 21 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म के ट्रेलर और गानों ने पहले ही दर्शकों के दिलों में जगह बना ली थी। अब जब फिल्म रिलीज हुई है, तो दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरी है या नहीं, इसका नतीजा आ गया है। आइए जानें कि 'एक दीवाने की दीवानियत' ने पहले दिन कितने करोड़ से खाता खोला है।
कारोबार
'एक दीवाने की दीवानियत' का ओपनिंग डे कलेक्शन
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'एक दीवाने की दीवानियत' ने पहले दिन 8.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' के साथ इस फिल्म की टक्कर थी। ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' पहले से बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए बैठी है। इसके बावजूद 'एक दीवाने की दीवानियत' ने अपने कुल बजट (30 करोड़) के हिसाब से पहले दिन अच्छा कारोबार किया है। दर्शकों से फिल्म को साकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।
कास्ट
'एक दीवाने की दीवानियत' में नजर आए ये सितारे
फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' में हर्षवर्धन और सोनम के अलावा शाद रंधावा और सचिन खेडेकर लीड रोल में हैं। इसका निर्देशन मिलाप मिलन जावेरी ने किया है, जबकि प्ले डीएमएफ ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म काे दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। लोगों का ये भी कहना है कि ये फिल्म 'वन टाइम वॉच' के हिसाब से ठीक है, जिसमें इश्क, जुनून और बदले की आग है। देखना होगा कि फिल्म आगे जाकर कैसा परफॉर्म करती है।