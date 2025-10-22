'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@harshvardhanrane)

'एक दीवाने की दीवानियत' दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरी या नहीं? जानिए कमाई

लेखन ज्योति सिंह 09:57 am Oct 22, 202509:57 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' 21 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म के ट्रेलर और गानों ने पहले ही दर्शकों के दिलों में जगह बना ली थी। अब जब फिल्म रिलीज हुई है, तो दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरी है या नहीं, इसका नतीजा आ गया है। आइए जानें कि 'एक दीवाने की दीवानियत' ने पहले दिन कितने करोड़ से खाता खोला है।