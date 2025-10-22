'थामा': आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म का दिवाली पर धमाका, 'सैयारा' को दी पटखनी
क्या है खबर?
अभिनेता आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म ने पहले दिन दर्शकों और समीक्षकों की जमकर तारीफ हासिल की है। उम्मीद से ज्यादा कमाई करते हुए फिल्म ने पहले ही दिन बंपर कलेक्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। कहना गलत नहीं होगा कि आदित्य सरपोतदार के निर्देशन में बनी फिल्म 'थामा' को दिवाली का बहुत बड़ा फायदा मिला है। आइए देखें फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की।
कारोबार
'थामा' का पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर चला जादू
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, आयुष्मान की फिल्म 'थामा' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 24 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। फिल्म ने दोहरी सांख्या के साथ ओपनिंग करते हुए मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' (21.5 करोड़ रुपये) का ओपनिंग रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग 'थामा' की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, जिसे देखने के बाद कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वीकेंड तक इस फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई जारी रहने वाली है।
थामा
पौराणिक कथाओं के आधार पर परोसी प्रेम कहानी
'स्त्री', 'भेड़िया', 'स्त्री 2' और 'मुंज्या' के बाद मैडॉक फिल्म्स 'थामा' लेकर आई है, जिसके जरिए दिनेश विजान ने फिर से पौराणिक कथाओं के आधार पर प्रेम कहानी परोसी है। फिल्म में आयुष्मान ने आलोक गोयल का किरदार निभाया है, जो दिल्ली का एक पत्रकार है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी नायक यक्षासन के किरदार में हैं, जबकि रश्मिका ने रहस्यमयी महिला ताड़का का किरदार निभाया है। इसके अलावा फिल्म में परेश रावल और फैजल मलिक भी अहम किरदार में हैं।