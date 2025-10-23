'एक दीवाने की दीवानियत' का दूसरे दिन रहा ऐसा हाल, जानिए कितनी हुई कमाई
क्या है खबर?
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। 'सनम तेरी कसम' के बाद दर्शकों को फिर हर्षवर्धन का प्यार में जुनूनी अवतार देखने को मिला है। आलम ये है कि 'एक दीवाने की दीवानियत' लोगों की दीवानियत बनने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और 'थामा' के साथ रिलीज होकर भी उसे कांटे की टक्कर दे रही है। फिल्म की कमाई के ताजा आंकड़े आ गए हैं।
कमाई
'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'एक दीवाने की दीवानियत' ने रिलीज के दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 7.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। फिल्म ने पहले दिन 9 करोड़ रुपये से खाता खोला था, जिसके बाद 'एक दीवाने की दीवानियत' ने 2 दिन के अंदर 16.50 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। 30 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म हिट साबित होने से कुछ कदम दूर रह है और जल्द अपनी लागत से ज्यादा वसूल करेगी।
तारीफ
दर्शकों को पसंद आ रही सोनम और हर्षवर्धन की जोड़ी
'एक दीवाने की दीवानियत' को देख चुके लोगों ने सोशल मीडिया पर सोनम और हर्षवर्धन की जोड़ी की तारीफ की है। कुछ लोगों का कहना है कि ये 'वन टाइम वॉच' फिल्म है। 'एक दीवाने की दीवानियत' का निर्देशन मिलाप मिलन जावेरी ने किया है। कुल मिलाकर फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरने में कामयाब साबित हुई है। सोनम और हर्षवर्धन के अलावा शाद रंधावा और सचिन खेडेकर भी अहम किरदार में हैं।