'एक दीवाने की दीवानियत' का दूसरे दिन रहा ऐसा हाल, जानिए कितनी हुई कमाई

'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'एक दीवाने की दीवानियत' ने रिलीज के दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 7.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। फिल्म ने पहले दिन 9 करोड़ रुपये से खाता खोला था, जिसके बाद 'एक दीवाने की दीवानियत' ने 2 दिन के अंदर 16.50 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। 30 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म हिट साबित होने से कुछ कदम दूर रह है और जल्द अपनी लागत से ज्यादा वसूल करेगी।