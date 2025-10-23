'थामा': आयुष्मान खुराना की फिल्म को दूसरे दिन झटका, इतनी नीचे गिर गई कमाई
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दिवाली के मौके पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की और आयुष्मान के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। 'थामा' ने रिलीज के दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई की, लेकिन पहले दिन के मुकाबले इसे झटका लगा है। आइए देखें ताजा कलेक्शन।
कारोबार
'थामा' ने रिलीज के दूसरे दिन कमाए इतने करोड़
आदित्य सरपोतदार के निर्देशन में बनी 'थामा' में आयुष्मान और रश्मिका की जोड़ी दर्शकों का दिल जीत रही है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। हालांकि, ये कमाई पहले दिन के मुताबिक काफी कम है, क्योंकि पहले दिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 24 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। 'थामा' ने 2 दिनों के अंदर कुल 42 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है।
रिकॉर्ड
'थामा' का दुनियाभर में दिखा जलवा
आयुष्मान और रश्मिका की फिल्म 'थामा' का दुनियाभर में जलवा देखने को मिल रहा है। इसने रिलीज के 2 दिन के भीतर वर्ल्डवाइड 45 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। यही नहीं 'थामा' ने शरवरी वाघ अभिनीत फिल्म 'मुंज्या' का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जिसने रिलीज के दूसरे दिन सिर्फ 7.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी। बता दें कि 'थामा' को मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हैं।