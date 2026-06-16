अभिनेता ड्वेन जॉनसन को सताया कैंसर का डर, असल में निकली ये बीमारी
हॉलीवुड अभिनेता ड्वेन जॉनसन ने हाल ही में बताया कि उन्हें अपने अंडकोष में एक दर्दनाक गांठ मिली थी। इस बात ने उन्हें कैंसर होने के डर से घेर लिया था।
उन्होंने यह बात अपनी पत्नी से भी छिपाकर रखी थी। उनका मानना था कि जब तक उन्हें खुद यह पता न चल जाए कि यह वाकई चिंता की कोई बात है या नहीं, तब तक वे उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे।
ड्वेन को हुई ये बीमारी
इस डर के बावजूद ड्वेन ने अपने काम में कोई कमी नहीं आने दी। वे केविन हार्ट और जैक ब्लैक के साथ 'जुमांजी: ओपन वर्ल्ड' के प्रमोशन इवेंट्स में पूरे दिन व्यस्त रहे।
बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, जबकि अंदर ही अंदर वे डॉक्टर की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे।
खुशी की बात यह रही कि डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वह गांठ एपिडिडिमिटिस थी और उन्हें कैंसर नहीं था। अगले दिन हुए अल्ट्रासाउंड से भी यह साफ हो गया कि कैंसर का कोई खतरा नहीं था।
अब ड्वेन वापस अपने काम पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, जिसमें 'मोआना' का लाइव-एक्शन वर्जन और 'जुमांजी: ओपन वर्ल्ड' की अगली फिल्म शामिल हैं।