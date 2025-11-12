ड्वेन जॉनसन फिर खेलेंगे 'जुमांजी' का खेल, तीसरी किस्त पर आ गया अपडेट
क्या है खबर?
हॉलीवुड अभिनेता ड्वेन जॉनसन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जुमांजी' अपनी तीसरी किस्त के साथ लौटने को तैयार है। इस बात की पुष्टि खुद अभिनेता ने कर दी है। जाहिर है कि इस फ्रेंचाइजी ने दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। ड्वेन भी इसे 'एक विशाल, मजेदार, दिल को छू लेने वाली साहसिक फिल्म' बताते हैं। उन्होंने घोषणा की है कि तीसरी किस्त 'जुमांजी 3' के आधिकारिक निर्माण की शुरुआत हो रही है।
बयान
'जुमांजी' की तीसरी किस्त पर ड्वेन ने की बात
ड्वेन ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए लॉस एंजिल्स में एकत्रित हुए कलाकारों की एक तस्वीर साझा की। उन्होंने कहा कि तीसरी किस्त का भावनात्मक रूप से समापन किया जाएगा। अभिनेता ने कहा, "लॉस एंजिल्स में 'जुमांजी' के निर्माण की आधिकारिक शुरुआत हो रही है - जहां हम फिल्मांकन भी करेंगे। हमारी पसंदीदा 'जुमांजी' फ्रैंचाइजी का हमारी आखिरी फिल्म के इस खूबसूरत और आकर्षक नोट पर समाप्त होना भावनात्मक रूप से सही लगता है।"
रिलीज
'जुमांजी' की कास्ट और निर्देशक
आगामी तीसरी किस्त 'जुमांजी' का निर्देशन जेक कासदान करेंगे। इसके निर्माण की कमान मैट टोलमाच, जॉनसन, डैनी गार्सिया, हिरम गार्सिया और कासदान ने संभाली है। पिछली दोनों किस्त 'जुमांजी: वेलकम टू द जंगल' और 'जुमांजी: द नेक्स्ट लेवल' की तरह, 'जुमांजी 3' की कहानी भी जेफ पिंकनर और स्कॉट रोसेनबर्ग ने लिखी है। ड्वेन के अलावा, इसमें केविन हार्ट, जैक ब्लैक और कैरेन गिलन की वापसी होगी। यह फिल्म अगले साल 11 दिसंबर, 2026 में रिलीज की जा सकती है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
‘JUMANJI 3’ has officially begun filming.— Cinema Wire 🎥🎞️ (@CinemaWireNews) November 12, 2025
Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillian and director Jake Kasdan will all return.
In theaters on December 11, 2026. pic.twitter.com/Y0hvTjJEYE