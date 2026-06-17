अक्षय कुमार और फराह खान की दोस्ती में क्यों आई थी दरार? 'जोकर' विवाद के बाद ऐसे हुआ मेल-मिलाप
हाल ही में फरहा खान ने अक्षय कुमार के हेलीकॉप्टर से शूटिंग सेट पर पहुंचने को लेकर चुटकी ली, लेकिन उनके बीच की कहानी हमेशा इतनी खुशनुमा नहीं रही है।
दोनों के बीच यह मनमुटाव साल 2012 में शुरू हुआ था, जब अक्षय ने अपनी फिल्म 'जोकर' के प्रचार से किनारा कर लिया था।
इस फिल्म का उन्होंने फरहा के पति के साथ मिलकर निर्मण किया था।
दरअसल, फिल्म को थ्रीडी में रिलीज करने और गाने के बोल जैसी बातों पर रचनात्मक मतभेदों के चलते अक्षय ने प्रचार से दूरी बना ली थी।
फरहा और अक्षय के बीच क्यों हुआ था मनमुटाव?
उस वक्त फरहा को अकेले ही फिल्म का प्रमोशन संभालना पड़ा था। हालांकि, इसमें उन्हें शाहरुख खान का साथ मिला।
बाद में फरहा ने कबूल किया कि उन्हें लगा था कि अक्षय को फिल्म के प्रति और ज्यादा प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए थी।
'जोकर' फ्लॉप होने के बाद दोनों ने कई सालों तक साथ काम नहीं किया, लेकिन बाद में गिले-शिकवे भुलाकर दोनों एक बार फिर साथ आ गए।
इसके बाद 'हाउसफुल 4' (2019) और 'सूर्यवंशी' (2022) जैसी फिल्मों में उन्होंने फिर साथ काम किया। लगता है बॉलीवुड में दोस्ती के रिश्ते दोबारा जुड़ जाते हैं।