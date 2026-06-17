अक्षय कुमार और फराह खान की दोस्ती में क्यों आई थी दरार? 'जोकर' विवाद के बाद ऐसे हुआ मेल-मिलाप

फरहा और अक्षय के बीच क्यों हुआ था मनमुटाव?

उस वक्त फरहा को अकेले ही फिल्म का प्रमोशन संभालना पड़ा था। हालांकि, इसमें उन्हें शाहरुख खान का साथ मिला।

बाद में फरहा ने कबूल किया कि उन्हें लगा था कि अक्षय को फिल्म के प्रति और ज्यादा प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए थी।

'जोकर' फ्लॉप होने के बाद दोनों ने कई सालों तक साथ काम नहीं किया, लेकिन बाद में गिले-शिकवे भुलाकर दोनों एक बार फिर साथ आ गए।

इसके बाद 'हाउसफुल 4' (2019) और 'सूर्यवंशी' (2022) जैसी फिल्मों में उन्होंने फिर साथ काम किया। लगता है बॉलीवुड में दोस्ती के रिश्ते दोबारा जुड़ जाते हैं।