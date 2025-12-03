भारती सिंह ने दूसरी बार मां बनने से पहले बताया बच्चे का नाम, साझा किया वीडियो
क्या है खबर?
टीवी की दुनिया का मशहूर जोड़ा भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। 'कॉमेडी क्वीन' ने हाल ही में बेबी बंप दिखाते हुए कई खूबसूरत तस्वीरें साझा की थीं। अब एक वीडियो के जरिए भारती ने होने वाले बच्चे के नाम का खुलासा कर दिया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया है जिसमें भारती और हर्ष, बेटे गोला के साथ पारिवारिक पलों का लुत्फ उठाते दिख रहे हैं।
सालगिरह
भारती ने मनाई शादी की 8वीं सालगिरह
भारती ने सोशल मीडिया पर मोटाज वीडियो साझा करते हुए कैप्शन दिया, '8 साल पहले आज के ही दिन गोले और काजू के माता-पिता की शादी हुई थी।' जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि भारती ने अपने होने वाले बच्चे का नाम प्यार से काजू रखा है। जैस्मिन भसीन, दिव्यांका त्रिपाठी दहिया, नीति मोहन, पार्थ समथान और जसवीर कौर समेत कई सितारों ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए भारती को बधाई दी है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
December 3, 2025