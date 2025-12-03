भारती सिंह ने दूसरी बार मां बनने से पहले बताया बच्चे का नाम

भारती सिंह ने दूसरी बार मां बनने से पहले बताया बच्चे का नाम, साझा किया वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 02:13 pm Dec 03, 202502:13 pm

क्या है खबर?

टीवी की दुनिया का मशहूर जोड़ा भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। 'कॉमेडी क्वीन' ने हाल ही में बेबी बंप दिखाते हुए कई खूबसूरत तस्वीरें साझा की थीं। अब एक वीडियो के जरिए भारती ने होने वाले बच्चे के नाम का खुलासा कर दिया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया है जिसमें भारती और हर्ष, बेटे गोला के साथ पारिवारिक पलों का लुत्फ उठाते दिख रहे हैं।