'जॉली LLB 3' की OTT रिलीज पर आया अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@starstudio18)

'जॉली LLB 3' की OTT रिलीज पर आया अपडेट, जानिए कब और कहां उठा सकेंगे लुत्फ

लेखन ज्योति सिंह 09:28 pm Oct 07, 202509:28 pm

क्या है खबर?

अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'जॉली LLB 3' सिनेमाघरों में 19 सितंबर को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों ने साकारात्मक प्रतिक्रिया दी। फिल्म ने रिलीज के 18 दिन पूरे कर लिए हैं और अभी भी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए है। जिन्होंने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है और इसकी OTT रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। 'जॉली LLB 3' की OTT रिलीज पर अपडेट आ गया है।