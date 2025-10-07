'जॉली LLB 3' की OTT रिलीज पर आया अपडेट, जानिए कब और कहां उठा सकेंगे लुत्फ
क्या है खबर?
अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'जॉली LLB 3' सिनेमाघरों में 19 सितंबर को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों ने साकारात्मक प्रतिक्रिया दी। फिल्म ने रिलीज के 18 दिन पूरे कर लिए हैं और अभी भी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए है। जिन्होंने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है और इसकी OTT रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। 'जॉली LLB 3' की OTT रिलीज पर अपडेट आ गया है।
रिलीज
OTT पर इस दिन होगी रिलीज
'जॉली LLB 3' की OTT रिलीज से फिलहाल पर्दा उठ चुका है। ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म को अगले महीने 14 नवंबर, 2025 से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स या फिर जियो हॉटस्टार पर किया जा सकता है। हालांकि निर्माताओं की ओर से 'जॉली LLB 3' की OTT रिलीज पर आधिकारिक बयान आना बाकी है। इसके बाद ही तय होगा कि फिल्म किस प्लेटफॉर्म पर दस्तक देती है।
कारोबार
अब तक इतनी कमाई कर चुकी है फिल्म
फिल्म 'जॉली LLB 3' अभी भी बॉक्स ऑफिस पर मौजूद है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 18 दिनों में इसने कुल 108.65 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 129.2 करोड़ रुपये हुआ है जबकि दुनियाभर में कमाई 157.7 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस तरह फिल्म ने कथित बजट 120 करोड़ रुपये वसूल लिए हैं। 'जॉली LLB 3' में हुमा कुरैशी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला भी हैं। शुभाष कपूर फिल्म के निर्देशक हैं।