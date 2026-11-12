आदित्य नारायण की जगह अब ऋत्विक धनजानी करेंगे 'इंडियन आइडल लेजेंड्स रिटर्न' की मेजबानी
ऋत्विक धंजनी 'इंडियन आइडल लेजेंड्स रिटर्न' में कुछ समय के लिए मेजबानी कर रहे हैं, क्योंकि आदित्य नारायण अपने पिता उदित नारायण के साथ एक अंतरराष्ट्रीय म्यूजिक टूर पर निकले हैं।
पिता-पुत्र की यह जोड़ी 13 नवंबर को बर्लिन में अपना कार्यक्रम पेश करेगी और इस टूर का समापन 20 दिसंबर को वेम्बली में होगा।
इस दौरान वे रॉटरडैम में भी रुककर परफॉर्म करेंगे।
ऋत्विक ने किए हैं टीवी और वेब शो मेजबानी
ऋत्विक होस्टिंग की दुनिया में नए नहीं हैं। वह 2013 से 'ये है आशिकी', 'इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार्स' और 'सुपर डांसर' जैसे शो मेजबानी करते आ रहे हैं।
हालांकि, कई लोग उन्हें 'पवित्र रिश्ता' से पहचानते हैं, लेकिन उन्होंने 'आई डोंट वॉच टीवी' और 'एक्स एक्स एक्स' जैसी वेब सीरीज से भी अपनी पहचान बनाई है।
टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों का अनुभव होने के कारण, वह आदित्य के लौटने तक शो को सुचारु रूप से चलाने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं।