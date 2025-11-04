शाहरुख खान ने 'किंग' में ब्रैड पिट का लुक कॉपी किया? निर्देशक ने दिया जवाब
क्या है खबर?
शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। पिछले दिनों उन्होंने फिल्म का पहला लुक टीजर जारी किया जिसने प्रशंसकों का उत्साह बढ़ा दिया। इस बीच, कुछ लोगों ने शाहरुख के लुक को हाॅलीवुड अभिनेता ब्रैड पिट के लुक से जोड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल, फिल्म 'एफ1' में अभिनेता ने जैसा लुक लिया है, लोगों को लगता है कि शाहरुख का लुक भी वैसा ही है। अब निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने जवाब दिया है।
प्रतिक्रिया
निर्देशक सिद्धार्थ ने तुलना पर तोड़ी चुप्पी
निर्देशक सिद्धार्थ ने एक पोस्ट में लिखा, 'आजकल नफरत करने वालों का मजेदार तर्क। अगर बॉलीवुड फिल्म में लड़ाकू विमान है, तो टॉप गन की नकल, जहाज है, तो टाइटैनिक की नकल। ड्रेस कोड- एफ1 की नकल, नारंगी ड्रेस - हिंदू विरोधी, तो उनका आईक्यू लेवल ऐसा है- जैसे 1947 से बफरिंग हो रहा हो।' सिद्धार्थ ने अपनी पोस्ट से साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर हो रही आलोचनाओं से उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तुलना
इस लुक में देखने के बाद लोग कर रहे आलोचना
दरअसल, 'किंग' के टीजर में शाहरुख ने नीली शर्ट और टैन जैकेट पहन रखी है। उनका यह लुक देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर 'एफ1' से ब्रैड का लुक साझा किया है। दोनों अभिनेताओं का मिलता-जुलता लुक देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर निर्माताओं की आलोचना कर रहे हैं। कुछ ने शाहरुख के लुक को 'एफ1' की सस्ती कॉपी बताया है। बता दें कि 'किंग' अगले साल 2026 में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Funny logic by haters these days.— अपना Bollywood🎥 (@Apna_Bollywood) November 3, 2025
If Bollywood movie has:-
Fighter Jet - Copy of Top Gun
Ship - Copy of Titanic
Same dress code - Copy of F1
Orange Dress - Anti-Hindu 😭
Their IQ level is like - buffering since 1947 pic.twitter.com/yHjRTNcjTt