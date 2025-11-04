शाहरुख खान ने 'किंग' में ब्रैड पिट का लुक कॉपी किया? निर्देशक ने दिया जवाब

प्रतिक्रिया

निर्देशक सिद्धार्थ ने तुलना पर तोड़ी चुप्पी

निर्देशक सिद्धार्थ ने एक पोस्ट में लिखा, 'आजकल नफरत करने वालों का मजेदार तर्क। अगर बॉलीवुड फिल्म में लड़ाकू विमान है, तो टॉप गन की नकल, जहाज है, तो टाइटैनिक की नकल। ड्रेस कोड- एफ1 की नकल, नारंगी ड्रेस - हिंदू विरोधी, तो उनका आईक्यू लेवल ऐसा है- जैसे 1947 से बफरिंग हो रहा हो।' सिद्धार्थ ने अपनी पोस्ट से साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर हो रही आलोचनाओं से उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है।