12वें दिन 'दृश्यम 3' की कमाई में आई गिरावट, जानें कितना हुआ पूरा कारोबार
मोहनलाल की हालिया रिलीज हुई फिल्म 'दृश्यम 3' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। फिल्म ने रिलीज के 12वें दिन करीब 59% की भारी गिरावट देखी, जहां इसने पिछले दिन के 5.35 करोड़ के मुकाबले केवल 2.20 करोड़ रुपये ही जुटाए।
हालांकि, इस गिरावट के बावजूद भी फिल्म भारत में लगभग 100 करोड़ के आंकड़े को छूने वाली है और अब तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसका कुल कलेक्शन 114 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है।
'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में की 225 करोड़ की कमाई
'दृश्यम 3' की कमाई का बड़ा हिस्सा उसके मलयालम वर्जन से आया है, जिसने अकेले 12वें दिन 2 करोड़ रुपये कमाए।
वहीं, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ वर्जन से भी थोड़ी-थोड़ी कमाई हुई। दुनियाभर में भी फिल्म का प्रदर्शन शानदार रहा है, इसने करीब 225 करोड़ रुपये की दुनियाभर में कमाई की, जिसमें विदेशों में बसे प्रशंसकों का अहम योगदान रहा है।
फिल्म के स्ट्रीमिंग राइट्स प्राइम वीडियो ने खरीद लिए हैं, लेकिन इसे ऑनलाइन कब रिलीज किया जाएगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।