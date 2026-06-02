12वें दिन 'दृश्यम 3' की कमाई में आई गिरावट, जानें कितना हुआ पूरा कारोबार

'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में की 225 करोड़ की कमाई

'दृश्यम 3' की कमाई का बड़ा हिस्सा उसके मलयालम वर्जन से आया है, जिसने अकेले 12वें दिन 2 करोड़ रुपये कमाए।

वहीं, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ वर्जन से भी थोड़ी-थोड़ी कमाई हुई। दुनियाभर में भी फिल्म का प्रदर्शन शानदार रहा है, इसने करीब 225 करोड़ रुपये की दुनियाभर में कमाई की, जिसमें विदेशों में बसे प्रशंसकों का अहम योगदान रहा है।

फिल्म के स्ट्रीमिंग राइट्स प्राइम वीडियो ने खरीद लिए हैं, लेकिन इसे ऑनलाइन कब रिलीज किया जाएगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।