'डॉन 3' फिल्म विवाद में आया नया मोड़

'डॉन 3': रणवीर सिंह के पक्ष में आए निर्माता टीपी अग्रवाल, FWICE को दी कानूनी चुनौती

लेखन ज्योति सिंह 10:36 am Jun 02, 202610:36 am

क्या है खबर?

फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' से जुड़ा विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है। पिछले दिनों फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने रणवीर सिंह के खिलाफ असहयोग का आदेश जारी किया था। अब दिग्गज फिल्म निर्माता टीपी अग्रवाल ने फिल्म एसोसिएशन की तरफ से कलाकारों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने मुंबई की दिंडोशी सिविल कोर्ट में FWICE और इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA) के खिलाफ याचिका दी है।