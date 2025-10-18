आयुष्मान खुराना की 5 सबसे कमाऊ फिल्में, एक के आगे तो 'बजरंगी भाईजान' भी हुए पस्त

अभिनेता आयुष्मान खुराना इन दिनों फिल्म 'थामा' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म में उनकी जोड़ी पहली बार रश्मिका मंदाना के साथ बनी है। दिनेश विजान के हॉरर यूनिवर्स की इसी हॉरर कॉमेडी के प्रचार-प्रसार में इन दिनों आयुष्मान व्यस्त हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी। बहरहाल, आइए आयुष्मान की उन 5 फिल्मों के बारे में जानें, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छापे।

#1 'ड्रीम गर्ल' आयुष्मान के करियर की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में पहले स्थान पर फिल्म 'ड्रीम गर्ल' है। ये साल 2019 में रिलीज हुई थी। इसकी गिनती आयुष्मान के करियर की बेहतरीन फिल्मों में होती है। राज शांडिल्य के निर्देशन में बनी इस फिल्म की निर्माता एकता कपूर थीं। 30 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में लगभग 141 करोड़ रुपये कमाए थे। जियो हॉटस्टार पर ये फिल्म देखी जा सकती है।

#2 'बधाई हो' सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, आयुष्मान की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म 'बधाई हो' है। इसका बजट महज 23 करोड़ रुपये था और इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 137 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। इस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म में आयुष्मान के साथ अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा नजर आई थीं। न सिर्फ दर्शकों, बल्कि समीक्षकों ने भी फिल्म की कहानी को खूब सराहा था। आयुष्मान की इस फिल्म का लुत्फ भी आप जियो हॉटस्टार पर उठा सकते हैं।

#3 'बाला' 'बाला' आयुष्मान की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म है। इसे बनाने में 35 करोड़ रुपये की लागत आई थी और इसने भारत में 116 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। इसमें आयुष्मान ने एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया, जो बाल गिरने की समस्या से परेशान है और गंजा होने की कगार पर है। जियो हॉटस्टार पर मौजूद इस फिल्म में कॉमेडी के साथ एक गहरा संदेश भी दिया गया था। भूमि पेडनेकर और यामी गौतम भी इसका हिस्सा थीं।

#4 'ड्रीम गर्ल 2' आयुष्मान की फिल्म 'ड्रीम गर्ल 2' उनकी सुपरहिट फिल्म 'ड्रीम गर्ल' का सीक्वल थी। इस फिल्म का बजट 75 करोड़ रुपये था और इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 106 करोड़ रुपये कमाए थे। नेटफ्लिक्स पर आप आयुष्मान की इस फिल्म का मजा ले सकते हैं। इस फिल्म में आयुष्मान ने अनन्या पांडे के साथ मुख्य भूमिका में थीं, जबकि 'ड्रीम गर्ल' में नुसरत भरूचा लीड रोल में थीं। हालांकि, समीक्षकों से 'ड्रीम गर्ल 2' को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी।