धर्मेंद्र को 2 जगह दी गई अंतिम विदाई, हेमा मालिनी ने अलग से रखी शोक सभा

धर्मेंद्र के जाने से हिंदी सिनेमा का एक सुनहरा अध्याय मानों थम-सा गया है। उनकी याद में मुंबई में 2 अलग-अलग जगहों पर प्रार्थना सभाएं रखी गईं, जहां परिवार, फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज और करीबी दोस्तों ने पहुंचकर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। एक प्रार्थना सभा रखी सनी देओल ने और दूसरी उनकी सौतेली मां हेमा मालिनी ने। उन्होंने धर्मेंद्र के लिए अपने घर पर अलग से शोक सभा का आयोजन किया, जो चर्चा का विषय बनी हुई है।

चर्चा धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में हेमा और उनकी बेटियों की गैर मौजूदगी ने उठाए सवाल धर्मेंद्र के लिए सनी ने मुंबई के ताज लैंड्स एंड में प्रार्थना सभा रखी, जिसमें शाहरुख खान से लेकर सलमान खान और रेखा समेत कई सितारे पहुंचे, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और बेटियां ईशा व आहना देओल नजर नहीं आईं। सोशल मीडिया पर उनके शामिल न होने को लेकर काफी चर्चा हो रही है। लोग इसे पारिवारिक मतभेद बता रहे हैं। कुछ का ये भी कहना है कि सनी ने हेमा और उनकी बेटियाें को बुलाया ही नहीं।

शोक सभा चर्चा में हेमा की शोक सभा टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, हेमा ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए जुहू स्थित अपने आवास पर अलग से प्रार्थना सभा रखी। इस शोक सभा में कई सितारे शाम के समय पहुंचते देखे गए। सुनीता आहूजा, महिमा चौधरी के अलावा ईशा देओल के पूर्व पति भरत तख्तानी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हालांकि, हेमा द्वारा अलग से प्रार्थना सभा आयोजित करने को लेकर कोई औपचारिक निमंत्रण या आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

रिश्ता सीधे शमशान घाट पहुंची थीं हेमा और उनकी बेटियां मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो प्रार्थना सभा ही नहीं धर्मेंद्र के निधन के दिन भी हेमा और उनकी बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल सनी के घर पर नहीं पहुंची थीं, बल्कि वो सीधे शमशान घाट पर दिखी थीं। इन सबके चलते हेमा का सनी से मतभेद एक बार फिर सामने आ गया है। हेमा की प्रार्थन सभा में उनकी भतीजी-एक्ट्रेस मधु शाह यहां नजर आईं। इनके अलावा निर्माता बोनी कपूर भी हेमा से मिलने उनके घर पहुंचे थे।