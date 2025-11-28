धर्मेंद्र को 2 जगह दी गई अंतिम विदाई, हेमा मालिनी ने अलग से रखी शोक सभा
क्या है खबर?
धर्मेंद्र के जाने से हिंदी सिनेमा का एक सुनहरा अध्याय मानों थम-सा गया है। उनकी याद में मुंबई में 2 अलग-अलग जगहों पर प्रार्थना सभाएं रखी गईं, जहां परिवार, फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज और करीबी दोस्तों ने पहुंचकर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। एक प्रार्थना सभा रखी सनी देओल ने और दूसरी उनकी सौतेली मां हेमा मालिनी ने। उन्होंने धर्मेंद्र के लिए अपने घर पर अलग से शोक सभा का आयोजन किया, जो चर्चा का विषय बनी हुई है।
चर्चा
धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में हेमा और उनकी बेटियों की गैर मौजूदगी ने उठाए सवाल
धर्मेंद्र के लिए सनी ने मुंबई के ताज लैंड्स एंड में प्रार्थना सभा रखी, जिसमें शाहरुख खान से लेकर सलमान खान और रेखा समेत कई सितारे पहुंचे, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और बेटियां ईशा व आहना देओल नजर नहीं आईं। सोशल मीडिया पर उनके शामिल न होने को लेकर काफी चर्चा हो रही है। लोग इसे पारिवारिक मतभेद बता रहे हैं। कुछ का ये भी कहना है कि सनी ने हेमा और उनकी बेटियाें को बुलाया ही नहीं।
शोक सभा
चर्चा में हेमा की शोक सभा
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, हेमा ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए जुहू स्थित अपने आवास पर अलग से प्रार्थना सभा रखी। इस शोक सभा में कई सितारे शाम के समय पहुंचते देखे गए। सुनीता आहूजा, महिमा चौधरी के अलावा ईशा देओल के पूर्व पति भरत तख्तानी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हालांकि, हेमा द्वारा अलग से प्रार्थना सभा आयोजित करने को लेकर कोई औपचारिक निमंत्रण या आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
ट्विटर पोस्ट
सोशल मीडिया पर चर्चा तेज
Bollywood gathered at Taj Lands End for Dharmendra's prayer meet.— rediff movies (@rediffmovies) November 28, 2025
🎥 Attendees: @iamsunnydeol, @dirbobby, @BeingSalmanKhan, Aishwarya, @MadhuriDixit & more
❌ Hema Malini, Esha, Aahana absent
More: https://t.co/zAKbAkim4m#Dharmendra #Bollywood #Tribute
रिश्ता
सीधे शमशान घाट पहुंची थीं हेमा और उनकी बेटियां
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो प्रार्थना सभा ही नहीं धर्मेंद्र के निधन के दिन भी हेमा और उनकी बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल सनी के घर पर नहीं पहुंची थीं, बल्कि वो सीधे शमशान घाट पर दिखी थीं। इन सबके चलते हेमा का सनी से मतभेद एक बार फिर सामने आ गया है। हेमा की प्रार्थन सभा में उनकी भतीजी-एक्ट्रेस मधु शाह यहां नजर आईं। इनके अलावा निर्माता बोनी कपूर भी हेमा से मिलने उनके घर पहुंचे थे।
पोस्ट
हेमा ने धर्मेंद्र की याद में किया था भावुक पोस्ट
हेमा ने धर्मेंद्र के निधन के चौथे दिन एक्स पर लिखा था, 'धरम जी मेरे लिए बहुत कुछ थे। एक प्यारे पति, हमारी 2 बेटियों, ईशा और अहाना के लाड़ले पिता, दोस्त, मार्गदर्शक, कवि, और हर मुश्किल घड़ी में मेरा सबसे पहले साथ देने वाले इंसान, वो मेरे लिए सब कुछ थे। उन्होंने हमेशा अच्छे-बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है।' इसके साथ ही हेमा ने धर्मेंद्र संग बिताए पलों की कुछ खास तस्वीरें और यादें भी साझा की थीं।