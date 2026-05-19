निर्देशक मिलाप जावेरी की फिल्म 'तेरा यार हूं मैं' को मिली नई रिलीज तारीख

रिलीज

मई से खिसककर जुलाई में पहुंची फिल्म की रिलीज

मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने बताया है कि निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर इसकी रिलीज तारीख 31 जुलाई, 2026 घोषित कर दी है। दरअसल, पहले फिल्म को 22 मई को रिलीज किया जाना था। अब तारीख आगे खिसकने से अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म 'चांद मेरा दिल' काे बड़ा फायदा मिलेगा, जो 22 मई को रिलीज हो रही है। बता दें, अमन और आकांक्षा अभिनीत इस फिल्म में परेश रावल भी अहम किरदार में नजर आएंगे।