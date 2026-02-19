फिल्म 'तेरा यार हूं मैं' का मोशन पोस्टर और रिलीज तारीख जारी

'मस्ती' निर्देशक की नई फिल्म 'तेरा यार हूं मैं' का ऐलान, रिलीज तारीख से उठा पर्दा

लेखन ज्योति सिंह 01:23 pm Feb 19, 202601:23 pm

क्या है खबर?

रितेश देशमुख की 'मस्ती' फ्रैंचाइजी का निर्देशन करने वाले मिलाप मिलन जावेरी अपनी नई फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका ऐलान आधिकारिक तौर पर किया गया है। फिल्म का नाम 'तेरा यार हूं मैं' रखा गया है, जिसकी रिलीज तारीख भी जारी हो गई है। अमन इंद्र कुमार इसके जरिए अनिभय की दुनिया में कदम रख रहे हैं, जो 'धमाल' निर्देशक इंद्र कुमार के बेटे हैं। उनके साथ मुख्य भूमिका में आकांक्षा शर्मा होंगी। परेश रावल भी इसका हिस्सा हैं।