यामी गौतम की 'हक' को चौथे दिन लगा झटका, सोनाक्षी सिन्हा की 'जटाधरा' धड़ाम

लेखन ज्योति सिंह 12:14 pm Nov 11, 202512:14 pm

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी और यामी गौतम अभिनीत फिल्म 'हक' कब्जा जमाकर बैठी है। वीकेंड पर ठीक-ठाक कमाई करने के बाद कारोबारी दिनों में फिल्म का कैसा प्रदर्शन रहा, इसका रिपोर्ट कार्ड आ गया है। दूसरी ओर सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत फिल्म 'जटाधरा' बॉक्स ऑफिस पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। बहुत हैरानी की बात है कि रिलीज के चौथे ही दिन में फिल्म की कमाई लाख रुपये पर उतर आई है। आइए जानते हैं दोनों फिल्माें का कलेक्शन।