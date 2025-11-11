यामी गौतम की 'हक' को चौथे दिन लगा झटका, सोनाक्षी सिन्हा की 'जटाधरा' धड़ाम

यामी गौतम की 'हक' को चौथे दिन लगा झटका, सोनाक्षी सिन्हा की 'जटाधरा' धड़ाम
क्या है खबर?
बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी और यामी गौतम अभिनीत फिल्म 'हक' कब्जा जमाकर बैठी है। वीकेंड पर ठीक-ठाक कमाई करने के बाद कारोबारी दिनों में फिल्म का कैसा प्रदर्शन रहा, इसका रिपोर्ट कार्ड आ गया है। दूसरी ओर सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत फिल्म 'जटाधरा' बॉक्स ऑफिस पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। बहुत हैरानी की बात है कि रिलीज के चौथे ही दिन में फिल्म की कमाई लाख रुपये पर उतर आई है। आइए जानते हैं दोनों फिल्माें का कलेक्शन।
हक
'हक' ने की इतनी कमाई
सैकनिल्क के मुताबिक, 'हक' ने चौथे दिन कुल 1 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। फिल्म मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गई है। पिछली कमाई पर नजर डालें तो इसने 1.75 करोड़ रुपये से ओपनिंग लेकर दूसरे दिन 3.35 करोड़, तीसरे दिन 3.85 करोड़ रुपये कमाए हैं। 'हक' ने 4 दिन में बॉक्स ऑफिस पर 9.95 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जो बजट से बहुत दूर है। इस फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।
जटाधरा
सोनाक्षी का 'जटाधरा' का बुरा हाल
उधर, सोनाक्षी अभिनीत फिल्म 'जटाधरा' का रिलीज के बाद से हाल बुरा होता जा रहा है। 7 नवंबर को रिलीज इस फिल्म की कमाई अब लाखों में सिमट गई है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इसने चौथे दिन 35 लाख रुपये का कारोबार किया है। 'जटाधरा' का कुल बजट 20 से 70 करोड़ के बीच बताया जाता है, लेकिन इसने सिर्फ 4 दिनों में कुल 3.74 करोड़ कमाए हैं। बजट निकालने के लिए इसे कड़ी मशक्कत करनी होगी।