दिलजीत दोसांझ को इस एक मजबूरी ने बनाया सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन को बताई असली कहानी
दिलजीत दोसांझ ने पहली बार अपने संघर्ष के दिनों का दर्द बयां किया है। उन्होंने बताया कि उनके पिता रोडवेज बस में टिकट चेक करते थे। उनके घर की हालत इतनी खराब थी कि तनख्वाह महीने की दूसरी तारीख तक खत्म हो जाती थी। ऐसे हालात देख दिलजीत को मजबूरी में शादी-बर्थडे जैसे छोटे निजी कार्यक्रमों में गाने गाना शुरू करना पड़ा और यहीं से उनका असली सफर शुरू हुआ। ये खुलासा दिलजीत ने 'कौन बनेगा करोड़पति 17' में किया।
दिलजीत को बचपन में जबरन भेज दिया गया मामा के घर
अमिताभ बच्चन ने दिलजीत से उनके बचपन के बारे में पूछा तो वो बोले, "बचपन ठीक-ठाक था। संगीत का शौक था। जब मैं 10-11 साल का था तो मेरे माता-पिता ने मुझसे पूछे बिना ही मुझे मेरे मामा के घर भेज दिया। एक रिश्तेदार ने कहा कि मुझसे पूछ तो लें, लेकिन पापा ने कहा कि पूछने से क्या होगा? मुझे बहुत बुरा लगता था। उस जमाने में फोन भी नहीं थे तो मैं उनसे 3-4 महीने बाद मिलता था।"
अपने पिता के विनम्र स्वभाव पर क्या बोले दिलजीत?
दिलजीत बोले, "मेरे पिता सरकारी नौकरी करते थे। वो रोडवेज में टिकट चेकर थे। एक संत की तरह थे, जो बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। उनकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थीं। बस एक साइकिल और उन्हें आम बहुत पसंद थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था बेटा तुम्हें खाने को रोटी मिलेगी, रहने को घर मिलेगा, बाकी जो जिंदगी में करना चाहो, वो खुद से कर सकते हो। मैंऔर क्या मांग सकता था? मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं।"
एक शो के 2,000 रुपये लेते थे दिलजीत
दिलजीत ने कहा, "मेरा पहला एल्बम रिलीज होने के बाद किसी ने मुझे एक बर्थडे पार्टी के लिए बुक किया और हमने वहां परफॉर्म किया। उसके बाद पैसे आने लगे और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पिताजी की तनख्वाह महीने की शुरुआत में ही खत्म हो जाती थी तो मुझे एहसास हुआ कि इस काम से अच्छी कमाई हो रही है और ऊपरवाले की मेहरबानी रही। हमने 2,000 रुपये से शुरुआत की और अनगिनत शादियों और पार्टियों में परफॉर्म किया।"
गायकी के साथ-साथ अभिनय में भी नंबर 1 दिलजीत
दिलजीत न सिर्फ एक बेहतरीन गायक, बल्कि एक शानदार अभिनेता भी हैं। एक ओर जहां वो अपनी आवाज से दुनियाभर में धूम मचाते हैं, वहीं अपनी अदाकारी के लिए भी खूब वाहवाही लूटते हैं। दिलजीत को 'अमर सिंह चमकीला' में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नामांकित किया गया है। वो न सिर्फ पंजाबी सिनेमा, बल्कि बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखा चुके हैं।