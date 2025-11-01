दिलजीत दोसांझ को इस एक मजबूरी ने बनाया सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन को बताई असली कहानी

बयान दिलजीत को बचपन में जबरन भेज दिया गया मामा के घर अमिताभ बच्चन ने दिलजीत से उनके बचपन के बारे में पूछा तो वो बोले, "बचपन ठीक-ठाक था। संगीत का शौक था। जब मैं 10-11 साल का था तो मेरे माता-पिता ने मुझसे पूछे बिना ही मुझे मेरे मामा के घर भेज दिया। एक रिश्तेदार ने कहा कि मुझसे पूछ तो लें, लेकिन पापा ने कहा कि पूछने से क्या होगा? मुझे बहुत बुरा लगता था। उस जमाने में फोन भी नहीं थे तो मैं उनसे 3-4 महीने बाद मिलता था।"

सराहना अपने पिता के विनम्र स्वभाव पर क्या बोले दिलजीत? दिलजीत बोले, "मेरे पिता सरकारी नौकरी करते थे। वो रोडवेज में टिकट चेकर थे। एक संत की तरह थे, जो बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। उनकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थीं। बस एक साइकिल और उन्हें आम बहुत पसंद थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था बेटा तुम्हें खाने को रोटी मिलेगी, रहने को घर मिलेगा, बाकी जो जिंदगी में करना चाहो, वो खुद से कर सकते हो। मैंऔर क्या मांग सकता था? मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं।"

शुरुआत एक शो के 2,000 रुपये लेते थे दिलजीत दिलजीत ने कहा, "मेरा पहला एल्बम रिलीज होने के बाद किसी ने मुझे एक बर्थडे पार्टी के लिए बुक किया और हमने वहां परफॉर्म किया। उसके बाद पैसे आने लगे और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पिताजी की तनख्वाह महीने की शुरुआत में ही खत्म हो जाती थी तो मुझे एहसास हुआ कि इस काम से अच्छी कमाई हो रही है और ऊपरवाले की मेहरबानी रही। हमने 2,000 रुपये से शुरुआत की और अनगिनत शादियों और पार्टियों में परफॉर्म किया।"