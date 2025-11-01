अनुपम खेर की 549वीं फिल्म, सूरज बड़जात्या के साथ फिर हुई धमाकेदार जुगलबंदी; वीडियो वायरल

अनुपम खेर की 549वीं फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। इसमें वो फिर से सूरज बड़जात्या के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि, इस फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है। अनुपम और सूरज पहले भी कई सफल फिल्मों में साथ में काम कर चुके हैं। अनुपम ने सोशल मीडिया पर सूरज के साथ अपना एक वीडियो साझा ये धमाकेदार घोषणा की है। उनका ये वीडियो खूब चर्चा में हैं, वहीं उनके प्रशंसक सातवें आसमान पर हैं।

ANNOUNCING MY 549th FILM:🕉 Delighted to share that my 549th untitled film started today with one and only SOORAJ BARJATYA! Presented him the auspicious shawl which I got from #Ayodhya ! Sooraj was #MaheshBhatt Saab’s 5th assistant for my first film #Saaransh ! It has been a long,… pic.twitter.com/sk58jwEwJ1

पिछली फिल्म

पिछली बार सूरज की फिल्म 'ऊंचाई' में दिखे थे अनुपम

अनुपम अपनी नई फिल्म शुरू होने से बहुत खुश हैं। इस खुशी में उन्होंने सूरज को अयोध्या से लाया हुआ एक शॉल तोहफे में दिया ताकि फिल्म की शुरुआत शुभ ढंग से हो। अनुपम और सूरज ने 'हम आपके हैं कौन' से लेकर 'हम साथ-साथ हैं', 'विवाह' और 'प्रेम रतन धन पायो' जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। उनकी पिछली फिल्म 'ऊंचाई' थी, जिसमें अनुपम के साथ अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी और परिणीति चोपड़ा ने मुख्य भूमिका निभाई थी।