अनुपम खेर की 549वीं फिल्म, सूरज बड़जात्या के साथ फिर हुई धमाकेदार जुगलबंदी; वीडियो वायरल

अनुपम खेर ने किया अपनी 549वीं फिल्म का ऐलान

लेखन नेहा शर्मा
Nov 01, 2025
05:54 pm
क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। 70 की उम्र में भी वो सिनेमा में काफी सक्रिय हैं। अब अनुपम ने अपनी 549वीं फिल्म का ऐलान कर दिया है और खास बात ये है कि इसके लिए उन्होंने एक बार फिर सूरज बड़जात्या से हाथ मिलाया है। उनका वीडियो सामने आते ही प्रशंसक उत्साहित हो उठे हैं और उनकी जुगलबंदी को लेकर उत्साह जाहिर कर रहे हैं।

घोषणा

अनुपम ने वीडियो साझा कर किया ऐलान

अनुपम खेर की 549वीं फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। इसमें वो फिर से सूरज बड़जात्या के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि, इस फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है। अनुपम और सूरज पहले भी कई सफल फिल्मों में साथ में काम कर चुके हैं। अनुपम ने सोशल मीडिया पर सूरज के साथ अपना एक वीडियो साझा ये धमाकेदार घोषणा की है। उनका ये वीडियो खूब चर्चा में हैं, वहीं उनके प्रशंसक सातवें आसमान पर हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

पिछली फिल्म

पिछली बार सूरज की फिल्म 'ऊंचाई' में दिखे थे अनुपम

अनुपम अपनी नई फिल्म शुरू होने से बहुत खुश हैं। इस खुशी में उन्होंने सूरज को अयोध्या से लाया हुआ एक शॉल तोहफे में दिया ताकि फिल्म की शुरुआत शुभ ढंग से हो। अनुपम और सूरज ने 'हम आपके हैं कौन' से लेकर 'हम साथ-साथ हैं', 'विवाह' और 'प्रेम रतन धन पायो' जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। उनकी पिछली फिल्म 'ऊंचाई' थी, जिसमें अनुपम के साथ अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी और परिणीति चोपड़ा ने मुख्य भूमिका निभाई थी।