LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'थामा' का पहला गाना 'तुम मेरे ना हुए' जारी, रश्मिका-आयुष्मान की केमिस्ट्री ने जीता दिल
'थामा' का पहला गाना 'तुम मेरे ना हुए' जारी, रश्मिका-आयुष्मान की केमिस्ट्री ने जीता दिल

'थामा' का पहला गाना 'तुम मेरे ना हुए' जारी, रश्मिका-आयुष्मान की केमिस्ट्री ने जीता दिल

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 29, 2025
02:30 pm
क्या है खबर?

अभिनेता आयुष्मान खुराना पिछले काफी समय से फिल्म 'थामा' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी इस रोमांटिक कॉमेडी हॉरर फिल्म के निर्देशन की कमान आदित्य सरपोतदार को सौंपी गई है, वहीं दिनेश विजान इसके निर्माता हैं। यह फिल्म इसलिए खास है, क्योंकि इसमें पहली बार आयुष्मान की जोड़ी रश्मिका मंदाना के साथ बनी है। बीते दिनों 'थामा' का ट्रेलर रिलीज हुआ था, वहीं अब निर्माताओं ने फिल्म का पहला गाना 'तुम मेरे ना हुए' जारी कर दिया है।

गाना

अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं बोल

'तुम मेरे ना हुए' गाने को मधुबंती बागची और सचिन-जिगर ने मिलकर गाया है, वहीं इसके बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। इस गाने में रश्मिका और आयुष्मान एक साथ जबरदस्त डांस करते दिख रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आ रही है। 'थामा' में परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह फिल्म इसी साल दिवाली के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट