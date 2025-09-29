'थामा' का पहला गाना 'तुम मेरे ना हुए' जारी, रश्मिका-आयुष्मान की केमिस्ट्री ने जीता दिल

गाना

अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं बोल

'तुम मेरे ना हुए' गाने को मधुबंती बागची और सचिन-जिगर ने मिलकर गाया है, वहीं इसके बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। इस गाने में रश्मिका और आयुष्मान एक साथ जबरदस्त डांस करते दिख रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आ रही है। 'थामा' में परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह फिल्म इसी साल दिवाली के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।