'बिग बॉस 19': अभिषेक बजाज और नीलम गिरी के बेघर होने से लोग भड़के, लगाए आरोप

लेखन ज्योति सिंह 10:21 am Nov 10, 202510:21 am

क्या है खबर?

रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के हालिया बेघर होने से लोगों को झटका दिया है। प्रणित मोरे को विशेष पॉवर दी गई। नतीजा यह हुआ कि उनके फैसले से अभिषेक बजाज और नीलम गिरी बेघर हो गए। नीलम का जाना लोगों को फिर भी हजम हो रहा है, लेकिन अभिषेक का एविक्शन किसी को रास नहीं आया है। लोगों ने इंटरनेट पर शो के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए 'बिग बॉस 19' पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं।