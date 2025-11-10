'बिग बॉस 19': अभिषेक बजाज और नीलम गिरी के बेघर होने से लोग भड़के, लगाए आरोप

'बिग बॉस 19': अभिषेक बजाज और नीलम गिरी के बेघर होने से लोग भड़के, लगाए आरोप
क्या है खबर?
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के हालिया बेघर होने से लोगों को झटका दिया है। प्रणित मोरे को विशेष पॉवर दी गई। नतीजा यह हुआ कि उनके फैसले से अभिषेक बजाज और नीलम गिरी बेघर हो गए। नीलम का जाना लोगों को फिर भी हजम हो रहा है, लेकिन अभिषेक का एविक्शन किसी को रास नहीं आया है। लोगों ने इंटरनेट पर शो के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए 'बिग बॉस 19' पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं।
स्क्रिप्टेड
इंटरनेट पर लोगों ने बताई मेकर्स की 'स्क्रिप्टेड चाल'
'बिग बॉस 19' वीकेंड का वार में होस्ट सलमान खान ने नॉमिनेटेड गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट को सुरक्षित घोषित किया। अशनूर कौर को प्रणित ने सुरक्षित कर लिया। नतीजन विजेता के दावेदार अभिषेक बाहर हो गए। नीलम भी बेघर हो गईं। इंटरनेट पर लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए इसे मेकर्स की 'स्क्रिप्टेड चाल' बताया है। जाहिर है कि 2 हफ्ते पहले बसीर अली को बेघर होना पड़ा था। उस वक्त लोगों ने मेकर्स की खूब आलोचना की थी।
प्रतिक्रिया
अभिषेक को लोगों ने बताया विजेता
अभिषेक के एविक्शन पर ने लिखा, 'उन्होंने इस शो को अपना 100% दिया, उनकी वजह से इस सीजन को TRP मिली। उनको भी विश्वास नहीं हो रहा। बिग बॉस के इतिहास का सबसे अनुचित फैसला।' दूसरे ने लिखा, 'सच कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शो खत्म हो गया है। इसके बाद मैं इसे और नहीं देख पाऊंगा।' अन्य ने लिखा, 'बिग बॉस 19 स्क्रिप्टेड है।' इस तरह से लोग इंटरनेट पर मेकर्स की आलोचना कर रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें प्रतिक्रिया
He gave his 100% to this show, Because of him this season got trp.— V🔱 (@WeTheThinkers) November 9, 2025
Usko bhi believe nahi ho raha😭
Most unfair decision in history of BB.
All the abuses to makers😡
De do trophy apne khairat k winner ko.
UNBEATABLE ABHISHEK BAJAJ#AbhishekBajaj #BiggBoss19 pic.twitter.com/vIoc7WUvy2
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें प्रतिक्रिया
SCRIPTED BB19 THUD PE— Rup👑 (@rup0rup) November 10, 2025
UNBEATABLE ABHISHEK BAJAJ https://t.co/WbpEGJ2QMl