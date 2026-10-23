कॉन्सर्ट की अनुमति न मिलने के बाद दिलजीत दोसांझ का संदेश

दिलजीत दोसांझ ने दिल्ली कॉन्सर्ट की अनुमति न मिलने पर तोड़ी चुप्पी, दिया करारा जवाब

लेखन सयाली 03:43 pm Oct 23, 202603:43 pm

क्या है खबर?

प्रशंसक बेसब्री से मशहूर गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के 'ऑरा इंडिया टूर' का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच खबर आई थी कि उन्हें 30 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले कॉन्सर्ट की अनुमति नहीं मिली है। इस बात से निराश हो कर गायक ने अपनी चुप्पी तोड़ी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए दिलजीत ने कहा कि ऐसी रुकावटें आपको और भी मजबूत बनाएंगी। हालांकि, अब उन्हें इस कॉन्सर्ट के लिए मंजूरी मिल गई है।