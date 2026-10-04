दिलजीत दोसांझ ने किया 'ऑरा इंडिया टूर' का ऐलान, कब और किन शहरों में सजेगी महफिल?
क्या है खबर?
पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने अपने बहुप्रतीक्षित 'ऑरा इंडिया टूर' का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। 1 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलने वाले इस 6 हफ्ते के भव्य संगीतमय सफर में दिलजीत देश के कुल 7 प्रमुख शहरों में अपनी जादुई आवाज और धमाकेदार परफॉर्मेंस का जलवा बिखेरेंगे। दिल्ली से शुरू होकर लखनऊ में समाप्त होने वाले इस टूर को लेकर प्रशंसकों के बीच जबरदस्त उत्साह और दीवानगी देखने को मिल रही है।
जानकारियां
जानिए किन 7 शहरों में मचेगा तहलका
दिलजीत दोसांझ के लाइव कॉन्सर्ट्स का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बड़ी खबर है।
उनके बहुप्रतीक्षित 'ऑरा इंडिया टूर' का आधिकारिक शेड्यूल सामने आ चुका है।
1 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलने वाले इस धमाकेदार टूर में दिलजीत दिल्ली, इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ में स्टेज संभालेंगे। जेएलएन स्टेडियम और नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसे बड़े वेन्यू पर सजने वाली इन महफिलों को लेकर देशभर के संगीत प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है।
बयान
"अपने देश की बात ही कुछ और है"
दिलजीत दोसांझ के 'ऑरा इंडिया टूर' के टिकट बुकमायशो पर मिलेंगे। रूपे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए प्री-सेल 6 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी, जबकि आम लोगों के लिए टिकटों की बिक्री 9 अक्टूबर दोपहर 2 बजे से होगी।
मैडिसन स्क्वायर गार्डन और वेम्बली स्टेडियम जैसे वैश्विक मंचों पर तहलका मचाने के बाद भारत लौट रहे दिलजीत ने अपनी उत्सुकता जताते हुए कहा, "अपने देश में परफॉर्म करने का अहसास ही अलग होता है।"