दिलजीत दोसांझ का भारत में धमाका

दिलजीत दोसांझ ने किया 'ऑरा इंडिया टूर' का ऐलान, कब और किन शहरों में सजेगी महफिल?

लेखन नेहा शर्मा 02:32 pm Oct 04, 202602:32 pm

क्या है खबर?

पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने अपने बहुप्रतीक्षित 'ऑरा इंडिया टूर' का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। 1 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलने वाले इस 6 हफ्ते के भव्य संगीतमय सफर में दिलजीत देश के कुल 7 प्रमुख शहरों में अपनी जादुई आवाज और धमाकेदार परफॉर्मेंस का जलवा बिखेरेंगे। दिल्ली से शुरू होकर लखनऊ में समाप्त होने वाले इस टूर को लेकर प्रशंसकों के बीच जबरदस्त उत्साह और दीवानगी देखने को मिल रही है।