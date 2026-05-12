तृषा कृष्णन के हाथ का टैटू हुआ वायरल

क्या तृषा कृष्णन के हाथ का टैटू बना थलापति विजय का सौभाग्य? तस्वीर हो रही वायरल

लेखन ज्योति सिंह 03:33 pm May 12, 202603:33 pm

क्या है खबर?

थलापति विजय और तृषा कृष्णन पिछले काफी समय से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वैसे तो दोनों की दोस्ती जगजाहिर है, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि दोनों एक-दूसरे के साथ कथित रिश्ते में हैं। खैर इन अटकलों पर विजय या तृषा ने कोई जवाब नहीं दिया है। इस बीच, सोशल मीडिया पर तृषा के हाथ में बने एक टैटू की तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसे लोगों ने विजय का सौभाग्य बताना शुरू कर दिया है।