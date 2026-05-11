तृषा कृष्णन ने ट्रोलर्स को जवाब दिया

तृषा कृष्णन ने ट्रोलर्स की बोलती बंदी की, एक लाइन में दे डाला करारा जवाब

लेखन ज्योति सिंह 01:54 pm May 11, 202601:54 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार और TVK प्रमुख थलापति विजय ने 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए समारोह का हिस्सा उनकी करीबी दोस्त तृषा कृष्णन भी बनीं। उनकी मौजूदगी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई और कई तस्वीरें व वीडियो सामने आए। इस दौरान उन्हें जमकर ट्रोल भी किया गया। अब तृषा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए यूजर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है।