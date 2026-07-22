जानिए कब और कहां देख सकते हैं दिया मिर्जा की वेब सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर'?
दिया मिर्जा नेटफ्लिक्स की नई सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' में कमलप्रीत कौर धनोआ की भूमिका निभा रही हैं। यह सीरीज 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना की कहानी बताती है।
ट्रेलर लॉन्च के दौरान उन्होंने बताया कि उनका किरदार वायु सेना के जवानों की पत्नियों के मजबूत इरादों को दिखाता है।
उन्होंने कहा, 'हर दिन जब उनके पति घर से कदम रखते हैं, तो वे मुस्कुराकर उन्हें विदा करती हैं। भले ही पिछली रात उनकी कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों न हुई हो।'
दिया का किरदार मिशन के दौरान परिवारों का बनता है सहारा
दिया का किरदार उन परिवारों को सहारा देता है, जब उनके अपने खतरनाक मिशन पर होते हैं। उन्होंने असल जिंदगी की उन महिलाओं से प्रेरणा ली, जिन्होंने मुश्किल समय में चुपचाप सबको एकजुट रखा।
'ऑपरेशन सफेद सागर' उन सैन्य अधिकारियों के परिवारों के गुमनाम बलिदानों को भी सामने लाती है। यह सीरीज 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर आएगी, जिसमें दिया के साथ जिमी शेरगिल और आदिल हुसैन भी नजर आएंगे।