संदीप रेड्डी वांगा पर भी चढ़ा 'धुरंधर' का खुमार, इन 2 सितारों के हुए मुरीद

तारीफ 'धुरंधर' हर मोर्चे पर शानदार संदीप रेड्डी वांगा ने एक्स पर लिखा कि 'धुरंधर' में दिखाया गया मुख्य किरदार ऐसा है, जो कम बोलता है लेकिन बहुत बहादुर और मजबूत है, इसलिए फिल्म का नाम 'धुरंधर' बिल्कुल सही रखा गया है। उनके मुताबिक, फिल्म का नाम और कहानी, किरदार की ताकत और बहादुरी को अच्छे से दर्शाती है। उन्होंने बताया कि फिल्म पूरी तरह प्रभावशाली और साफ-सुथरी है। कहीं कोई उलझन या भ्रम नहीं। ये संगीत, अभिनय, पटकथा और निर्देशन हर मोर्चे पर बेहतरीन हैं।

सराहना अक्षय और रणवीर ने जीता वांगा का दिल संदीप ने लिखा, 'अक्षय और रणवीर अपने किरदारों में इतनी सहजता से घुल-मिल गए कि मानो हवा में घुल गए हों। लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हों।' उन्होंने आदित्य धर फिल्म्स का धन्यवाद कर कहा कि फिल्म ने दर्शकों को ये समझाया कि कुछ लोग चुपचाप देश और समाज के लिए बहुत बड़ा त्याग करते हैं। फिल्म ने उन छुपी कुर्बानियों को दिखाया, जिन पर आमतौर पर लोग बात नहीं करते, लेकिन जो बहुत अहम होते हैं।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए संदीप रेड्डी वांगा का पोस्ट DHURANDHAR is built like a man who doesn’t talk much & carries a masculine spine.... DHURANDHAR The title fits because the film moves with dominance & fierce. The depiction is very clear with zero chaos. Music, performances, screenplay & direction are on the top. #AkshayKhanna… — Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) December 20, 2025

रिव्यू राम गोपाल वर्मा ने भी किया था 'धुरंधर' का रिव्यू निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने फिल्म की तारीफ में एक्स पर लिखा था कि 'धुरंधर' सिर्फ भव्य फिल्म नहीं है, बल्कि ऐसी फिल्म है, जो दर्शकों के दिमाग और सोच पर असर डालती है। उन्होंने बताया कि आदित्य धर ने फिल्म को इस तरह बनाया है कि वो सिर्फ कहानी नहीं दिखाते, बल्कि दर्शकों को भी उसी माहौल और मानसिक स्थिति में ले जाते हैं, जिसमें किरदार होते हैं। फिल्म देखने वाला इसकी कहानी का हिस्सा बन जाता है।