बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का जलवा कायम, कुछ नहीं बिगाड़ पाई जेम्स कैमरून की 'अवतार 3'

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। 15 दिन गुजर जाने के बाद भी ये छप्परफाड़ कमाई कर रही है और बड़े रिकॉर्ड बना रही है। 19 दिसंबर को जेम्स कैमरून की ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी 'अवतार' का तीसरा भाग 'अवतार: फायर एंड ऐश' सिनेमाघरों में आया। लगा था कि इससे 'धुरंधर' को झटका लगेगा, लेकिन इसकी एंट्री से भी रणवीर की फिल्म की रफ्तार पर खास फर्क नहीं पड़ा। आइए दोनों फिल्मों की कमाई जान लें।

कमाई 'धुरंधर' पर 'अवतार 3' का कोई असर नहीं 'धुरंधर' 15 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी हुई है। इस वीकेंड पर ये देशभर में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। सैकनिल्क के मुताबिक, 'धुरंधर' ने 15वें दिन 22.50 करोड़ रुपये कमाए। फिल्म ने 14वें दिन 23.25 करोड़ कमाए थे। मतलब 'अवतार 3' की रिलीज का 'धुरंधर' पर कोई खास असर नहीं पड़ा। उधर 'अवतार 3' अपनी रिलीज के पहले दिन भारत में 'धुरंधर' के 15वें दिन जितनी कमाई भी ना कर पाई।

अवतार 3 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने पहले दिन कमाए 20 करोड़ बड़ी बात है कि इतने दिन बाद भी 'धुरंधर', 'अवतार: फायर एंड ऐश' के सामने से नोट बटोरकर ले जा रही है। 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने पहले दिन भारत में बस 20 करोड़ की कमाई की है। करीब 3,600 करोड़ रुपये के बजट वाली 'अवतार फायर एंड ऐश' के साथ जेम्स कैमरून का नाम जुड़ा है और इसके दोनों भाग हजारों करोड़ की कमाई कर चुके हैं। इन सबके बावजूद लोग 'धुरंधर' की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं।

रिकॉर्ड 'धुरंधर' का अगला लक्ष्य 1,000 करोड़ 'धुरंधर' की धमाकेदार रफ्तार ने दर्शकों के दिल में 1,000 करोड़ की उम्मीदें जगा दी हैं। रिलीज के सिर्फ 15 दिनों में ही फिल्म कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ सभी को हैरान कर चुकी है। ये रणवीर सिंह और निर्देशक आदित्य धर की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन गई है। दुनियाभर में 'धुरंधर' ने सिर्फ 15 दिनों में 737.5 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। अब फिल्म की नजरें 1,000 करोड़ की कमाई पर टिकी हैं।

