'धुरंधर' ने रचा इतिहास

नेटफ्लिक्स पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख डाली रणवीर सिंह की 'धुरंधर', रचा इतिहास

लेखन नेहा शर्मा 01:53 pm Mar 05, 202601:53 pm

क्या है खबर?

OTT की दुनिया में इन दिनों सिर्फ एक ही नाम की गूंज सुनाई दे रही है और वो है 'धुरंधर'। रणवीर सिंह अभिनीत इस एक्शन थ्रिलर फिल्म ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही ऐसा गदर मचाया है कि बड़े-बड़े दिग्गजों के पसीने छूट गए हैं। महज 31 दिनों के भीतर इस फिल्म ने 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा व्यूज बटोर कर एक ऐसा ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, जिसे तोड़ना अब नामुमकिन सा लग रहा है।