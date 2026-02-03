'धुरंधर' निर्देशक आदित्य धर मिलाएंगे अल्लू अर्जुन से हाथ, बॉक्स ऑफिस पर लाएंगे नया तूफान

अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म बनाएंगे आदित्य धर

लेखन ज्योति सिंह 12:11 pm Feb 03, 202612:11 pm

क्या है खबर?

मशहूर निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने सिनेमाघरों की कायापलट करने का काम किया है। इसने भारतीय सिनेमा में कई रिकॉर्ड तोड़े और वर्तमान में सबसे ज्यादा कमाऊ हिंदी फिल्म बन गई। अब इसका सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' तहलका मचाने को तैयार है जो 19 मार्च को रिलीज होगा। बताया जाता है कि सीक्वल रिलीज के बाद, आदित्य लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी अन्य परियोजना पर जुटेंगे। इसके लिए वह सुपरस्टार अल्लू अर्जुन से हाथ मिलाने जा रहे हैं।