'धुरंधर' निर्देशक आदित्य धर मिलाएंगे अल्लू अर्जुन से हाथ, बॉक्स ऑफिस पर लाएंगे नया तूफान
क्या है खबर?
मशहूर निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने सिनेमाघरों की कायापलट करने का काम किया है। इसने भारतीय सिनेमा में कई रिकॉर्ड तोड़े और वर्तमान में सबसे ज्यादा कमाऊ हिंदी फिल्म बन गई। अब इसका सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' तहलका मचाने को तैयार है जो 19 मार्च को रिलीज होगा। बताया जाता है कि सीक्वल रिलीज के बाद, आदित्य लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी अन्य परियोजना पर जुटेंगे। इसके लिए वह सुपरस्टार अल्लू अर्जुन से हाथ मिलाने जा रहे हैं।
बातचीत
आदित्य धर और अल्लू अर्जुन के बीच शुरू हुई बातचीत
मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों से पता चला है कि निर्देशक आदित्य ने लंबे समय से संजोए एक प्रोजेक्ट के लिए अल्लू के साथ अपने विचार साझा किए हैं। कई साल बाद प्रोजेक्ट को लेकर दोनों की बातचीत फिर शुरू हुई है, जैसा कि इंडिया ग्लिट्ज़ ने रिपोर्ट किया है। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, प्रोजेक्ट पर चर्चा अभी भी जारी है, लेकिन आदित्य और अल्लू दोनों ने इसमें अपनी गहरी दिलचस्पी दिखाई है।
ऐलान
'धुरंधर 2' की रिलीज के बाद हो सकता है ऐलान
रिपोर्ट के मुताबिक, 19 मार्च को 'धुरंधर: द रिवेंज' रिलीज होने के तुरंत बाद निर्माता आधिकारिक रूप से ऐलान कर सकते हैं। दरअसल, 2023 में आदित्य ने कथित तौर पर अल्लू एक महत्वाकांक्षी कहानी सुनाई थी, जो संभवतः पौराणिक महाकाव्य 'द इमॉर्टल अश्वत्थामा' से जुड़ी है। चर्चा है कि 'धुरंधर' निर्देशक इस प्रोजेक्ट को अल्लू के साथ बनाने के इच्छुक हैं। फिलहाल, साउथ सुपरस्टार अपनी आगामी बहुप्रतीक्षित फिल्मों 'AA23' और 'AA22xA6' को लेकर चर्चाओं में हैं।