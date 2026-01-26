'धुरंधर' के नाम पर नई उपलब्धि दर्ज

'धुरंधर' के नाम पर नई उपलब्धि दर्ज, रणवीर सिंह की फिल्म ने IMDb पर जमाई धाक

लेखन ज्योति सिंह 01:03 pm Jan 26, 202601:03 pm

क्या है खबर?

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' नित नए कारनामों से लोगों का ध्यान खींच रही है। फिल्म को न सिर्फ दर्शकों ने सराहा है, बल्कि समीक्षकों द्वारा भी इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया हासिल हुई है। 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज फिल्म का गुणगान 2026 में भी जारी है। इसी क्रम में इसने IMDb पर शानदार उपलब्धि दर्ज की है। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना अभिनीत 'धुरंधर' को IMDb की शीर्ष 250 सूची में शामिल किया गया है।