LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'धुरंधर' के नाम पर नई उपलब्धि दर्ज, रणवीर सिंह की फिल्म ने IMDb पर जमाई धाक
'धुरंधर' के नाम पर नई उपलब्धि दर्ज, रणवीर सिंह की फिल्म ने IMDb पर जमाई धाक
'धुरंधर' के नाम पर नई उपलब्धि दर्ज

'धुरंधर' के नाम पर नई उपलब्धि दर्ज, रणवीर सिंह की फिल्म ने IMDb पर जमाई धाक

लेखन ज्योति सिंह
Jan 26, 2026
01:03 pm
क्या है खबर?

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' नित नए कारनामों से लोगों का ध्यान खींच रही है। फिल्म को न सिर्फ दर्शकों ने सराहा है, बल्कि समीक्षकों द्वारा भी इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया हासिल हुई है। 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज फिल्म का गुणगान 2026 में भी जारी है। इसी क्रम में इसने IMDb पर शानदार उपलब्धि दर्ज की है। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना अभिनीत 'धुरंधर' को IMDb की शीर्ष 250 सूची में शामिल किया गया है।

उपलब्धि

IMDb की शीर्ष 250 सूची में 'धुरंधर' की एंट्री

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, 'धुरंधर' को 1 लाख से ज्यादा वोटों के आधार पर IMDb ने 8.5 की रेटिंग दी है। IMDb एल्गोरिदम के अनुसार, फिल्म ने साइट की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में 250वें नंबर पर जगह हासिल की है जो अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दृश्यम' से ठीक नीचे है। हालांकि, मनोज बाजपेयी अभिनीत 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से यह 4 स्थान नीचे है। इस सूची में, 'दंगल' (125), '3 इडियट्स' (85) और '12वीं फेल' (69) भी शामिल हैं।

सीक्वल

'धुरंधर' का सीक्वल रिलीज के लिए तैयार

'धुरंधर' की सफलता तो जगजाहिर है जिसने अभी से सीक्वल को लेकर लोगाें की उम्मीदों को काफी बढ़ा दिया है। 19 मार्च, 2025 को इसे रिलीज किया जाएगा जिसका नाम 'धुरंधर 2: द रिवेंज' रखा गया है। फिल्म में रणवीर, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, संजय दत्त, आर माधवन और सारा अर्जुन जैसे सितारों को दोबारा देखा जाएगा। चूकी पहली किस्त में रहमान डकैत बने अक्षय का किरदार उसी दौरान खत्म हो गया था इसलिए वह सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगे।

Advertisement