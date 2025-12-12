'धुरंधर' से पहले इन फिल्मों ने 2025 में की खूब कमाई, दुनियाभर में बना डंका

अभिनेता रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। फिल्म ने सिर्फ 6 दिनों में 180 करोड़ से ज्यादा कारोबार कर लिया है, जबकि दुनियाभर में आंकड़ा 274 करोड़ के पार हो गया है। 2025 के जाने से पहले बॉक्स ऑफिस को एक और जश्न मनाने का माैका मिल गया है। 'धुरंधर' से पहले 2025 में कई फिल्में आईं जिन्होंने न सिर्फ बजट वसूला, बल्कि अपनी कमाई से दुनियाभर में तहलका भी मचाया।

#1 & #2 'कांतारा 2' और 'छावा' IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक, पहला नाम सुपरस्टार ऋषभ शेट्‌टी का है, जिनकी 'कांतारा: चैप्टर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इस फिल्म का बजट 130 करोड़ था, और इसने दुनियाभर में 853.4 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। हिंदी फिल्मों में यह रिकॉर्ड विक्की कौशल के नाम रहा। उनकी ऐतिहासिक फिल्म 'छावा' ने इस साल की शुरुआत में धूम मचा दी। 150 करोड़ में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 808.7 करोड़ कमाए हैं।

#3 & #4 'सैयारा' और 'कुली' मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' ने 2025 में लोगों की खूब वाहवाही लूटी। अहान पांडे और अनीत पड्‌डा अभिनीत फिल्म ने दुनियाभर से 575.8 करोड़ रुपये बटोरे। फिल्म का बजट सिर्फ 50 करोड़ रुपये है। दूसरी तरफ, बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' का बोलबाला रहा। इस फिल्म को बनाने में निर्माताओं ने 350 करोड़ खर्च किए। रिलीज के बाद 'कुली' ने दुनियाभर में 516.7 करोड़ का ग्राॅस कलेक्शन किया। इस फिल्म में आमिर खान का कैमियो है।

