'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'धुरंधर' 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर लाई सुनामी, 'जवान' से 'पठान' तक सब पीछे

लेखन ज्योति सिंह 09:36 am Dec 15, 202509:36 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर सबको धो डाला है। फिल्म का कहर इस कदर चालू है, जिसके बारे में शायद निर्माताओं ने भी सोचा नहीं होगा। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज इस फिल्म ने पिछली अन्य सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। चाहे शाहरुख खान की फिल्में 'जवान' और 'पठान' हो या फिर 'छावा' या 'एनिमल', 'धुरंधर' के आगे सभी नतमस्तक हो चुकी हैं। आइए जानते हैं फिल्म की ताजा कमाई।