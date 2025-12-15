'धुरंधर' 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर लाई सुनामी, 'जवान' से 'पठान' तक सब पीछे
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर सबको धो डाला है। फिल्म का कहर इस कदर चालू है, जिसके बारे में शायद निर्माताओं ने भी सोचा नहीं होगा। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज इस फिल्म ने पिछली अन्य सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। चाहे शाहरुख खान की फिल्में 'जवान' और 'पठान' हो या फिर 'छावा' या 'एनिमल', 'धुरंधर' के आगे सभी नतमस्तक हो चुकी हैं। आइए जानते हैं फिल्म की ताजा कमाई।
कमाई
'धुरंधर' 10वें दिन लेकर आई तूफान
'धुरंधर' के लिए दूसरा वीकेंड बेहद शानदार रहा है क्योंकि फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई कर दिखाई है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अपने दूसरे रविवार यानी 10वें दिन 59 करोड़ रुपये का जबरदस्त कारोबार किया है। इससे पहले, शनिवार को फिल्म ने 53 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया है। सिर्फ 10 दिन के अंदर 'धुरंधर' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 351.75 करोड़ रुपये की तगड़ी कमाई कर ली है।
रिकॉर्ड
'धुरंधर' ने बड़ी फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
'धुरंधर' का तूफान इस कदर जारी है कि इसने 10वें दिन की कमाई में शाहरुख की 'जवान' (31.8 करोड़ रुपये), 'पठान' (14 करोड़ रुपये) और रणबीर कपूर की 'एनिमल' (36 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा, अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' (हिन्दी: 46 करोड़), 'कांतारा: चैप्टर 1 (हिन्दी: 14.25 करोड़), 'बाहुबली 2' (हिन्दी: 34.5 करोड़) और 'RRR' (हिन्दी: 20.5 करोड़) पहले ही पीछे छूट गई हैं। वहीं, 'धुरंधर' दुनियाभर में 520 करोड़ रुपये से आगे निकल चुकी है।