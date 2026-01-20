'धुरंधर 2' के टीजर को मिली सेंसर बोर्ड की मंजूरी, जानिए कितने मिनट होगा लंबा
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने दर्शकों के बीच जिस सफलता का डंका बजाया है उससे लोग बेहद प्रभावित हैं। दिसंबर, 2025 में रिलीज इस फिल्म ने सीक्वल का ऐलान उसी वक्त किया था जिसे 19 मार्च को रिलीज किया जाएगा। निर्माताओं ने सीक्वल को 'धुरंधर 2: द रिवेंज' नाम दिया है जिसका टीजर जल्द जारी होने की उम्मीद है। इससे पहले, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने फिल्म के प्रमोशनल टीजर को प्रमाण पत्र देकर पास कर दिया है।
टीजर
'धुरंधर 2' के टीजर को मिला 'A' प्रमाण पत्र
न्यूज 18 शोशा की रिपोर्ट के मुताबिक, सेंसर बोर्ड ने 19 जनवरी को 'धुरंधर 2' के टीजर को अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसे 'A' प्रमाण पत्र के साथ हरी झंडी दिखाई गई है। 'A' प्रमाण पत्र का मतलब 'एडल्ट्स ओनली' होता है जो सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए होता है। सेंसर द्वारा 'A' प्रमाण पत्र उन्हीं विषयों को दिया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा, अभद्र भाषा या यौन दृश्य शामिल होते हैं।
अवधि
1 मिनट से ज्यादा लंबा है 'धुरंधर 2' का टीजर
रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर 2' के टीजर की कुल अवधि 1 मिनट 48 सेकंड है। इससे पता चलता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी निर्देशक आदित्य धर टीजर छोटा रखना चाहते हैं जिससे कहानी का खुलासा न हो सके। इस बीच, चर्चा है कि निर्माता टीजर को सबसे पहले बड़े पर्दे पर उतारना चाहते हैं। 23 जनवरी को रिलीज हो रही सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' के साथ, 'धुरंधर 2' का टीजर आने की संभावना है।