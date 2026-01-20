'धुरंधर 2' के टीजर को मिली सेंसर बोर्ड की मंजूरी, जानिए कितने मिनट होगा लंबा

न्यूज 18 शोशा की रिपोर्ट के मुताबिक, सेंसर बोर्ड ने 19 जनवरी को 'धुरंधर 2' के टीजर को अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसे 'A' प्रमाण पत्र के साथ हरी झंडी दिखाई गई है। 'A' प्रमाण पत्र का मतलब 'एडल्ट्स ओनली' होता है जो सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए होता है। सेंसर द्वारा 'A' प्रमाण पत्र उन्हीं विषयों को दिया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा, अभद्र भाषा या यौन दृश्य शामिल होते हैं।

अवधि

1 मिनट से ज्यादा लंबा है 'धुरंधर 2' का टीजर

रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर 2' के टीजर की कुल अवधि 1 मिनट 48 सेकंड है। इससे पता चलता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी निर्देशक आदित्य धर टीजर छोटा रखना चाहते हैं जिससे कहानी का खुलासा न हो सके। इस बीच, चर्चा है कि निर्माता टीजर को सबसे पहले बड़े पर्दे पर उतारना चाहते हैं। 23 जनवरी को रिलीज हो रही सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' के साथ, 'धुरंधर 2' का टीजर आने की संभावना है।