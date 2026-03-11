'धुरंधर 2' सिनेमाघरों के बाद कब और किस OTT पर देगी दस्तक? हो गया खुलासा

'धुरंधर 2' के OTT पार्टनर का खुलासा हो गया

लेखन ज्योति सिंह 04:45 pm Mar 11, 2026

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' सिनेमाघरों में दस्तक देने से सिर्फ 8 दिन दूर है। दिसंबर, 2025 में आई 'धुरंधर' के बाद, निर्देशक आदित्य धर इसका सीक्वल लेकर आ रहे हैं जो 19 मार्च को दुनियाभर के सिनेमाघरों में तहलका मचाएगा। इस बार फिल्म को हिंदी भाषा के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। इस बीच, 'धुरंधर 2' के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर भी अपडेट आ गया है।