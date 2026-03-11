'धुरंधर 2' रिलीज से पहले इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का तोड़ेगी घमंड, एडवांस बुकिंग में दिखा कमाल

कलेक्शन

'धुरंधर 2' की एडवांस बुकिंग में जबरदस्त उछाल

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, अमेरिका और कनाडा में 'धुरंधर 2' की एडवांस बुकिंग में जबरदस्त उछाल आया है। व्यापार अनुमानों के अनुसार, 10 मार्च तक इसने अकेले प्रीमियर शो से लगभग 6.89 करोड़ से ज्यादा कमाई की। पहले दिन का एडवांस कलेक्शन करीब 9.19 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। वहीं, शुरुआती सप्ताहांत का आंकड़ा लगभग 18.38 करोड़ तक पहुंच गया है। भारत में, पेड प्रिव्यू के लिए इसने 3.5 लाख से ज्यादा टिकट बेचकर 19 करोड़ कमाए लिए हैं।