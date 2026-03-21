'धुरंधर 2': खुद के ही रिकॉर्ड मिट्टी में मिला रहे रणवीर सिंह, अब 'सिम्बा' की बारी

रणवीर सिंह की जासूसी थ्रिलर ' धुरंधर: 2 ' ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है। बॉक्स ऑफिस पर रणवीर का ही जलवा है और इसी के साथ मुकाबला भी खुद से ही है। 'धुरंधर 2' की सुनामी ऐसी आई है कि रणवीर अपने ही पुराने रिकॉर्ड्स को मिट्टी में मिला रहे हैं। 'बाजीराव मस्तानी' के 184 करोड़ के आंकड़े को तो ये फिल्म पहले ही धो चुकी है और अब इसकी सीधी नजर 'सिम्बा' की कमाई पर है।

कमाई 2 दिन में 200 करोड़ के पार फिल्म ने अपनी रिलीज से पहले ही 43 करोड़ रुपये के पेड प्रीव्यू शो के साथ धमाका कर दिया था, जिसके बाद पहले दिन फिल्म ने 102.55 करोड़ की ऐतिहासिक ओपनिंग की। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अपनी रफ्तार कायम रखते हुए दूसरे दिन भी 80.72 करोड़ का भारी कारोबार किया है। फिल्म ने वो कर दिखाया है, जो बड़े-बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में नहीं कर पाईं। इस फिल्म की भारत में कमाई 200 करोड़ के पार पहुंच गई है।

लक्ष्य 'बाजीराव मस्तानी' को पछाड़ा, अब 'सिम्बा' की बारी 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह के ही पुराने रिकॉर्ड्स को धराशायी कर रही है। फिल्म ने 'बाजीराव मस्तानी' के 184 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को पहले ही पीछे छोड़ दिया है। अब इसकी नजर रणवीर की एक और बड़ी फिल्म 'सिम्बा' के 240.22 करोड़ के आंकड़े पर है, जिसे शनिवार की कमाई के साथ पार करना तय माना जा रहा है। इस उपलब्धि के साथ ही 'धुरंधर 2' रणवीर के करियर की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी।

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फिल्म 'धुरंधर 2' के बारे में आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर 2' एक जबरदस्त एक्शन-थ्रिलर है, जिसमें रणवीर मुख्य भूमिका में हैं। वो फिल्म में जासूस हमजा अली मजारी का किरदार निभा रहे हैं, जो देश सेवा के लिए पाकिस्तान में एक खतरनाक और गुप्त जीवन जीता है। फिल्म में आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी भी दमदार भूमिकाओं में हैं। 'धुरंधर' की विरासत को आगे बढ़ाते हुए यह फिल्म आधुनिक युद्ध और देशभक्ति के नए स्तर को छूती है।

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