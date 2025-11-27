अनिल शर्मा बोले थे- अब 'अपने 2' नामुमकिन, निर्माता ने कहा- सवाल ही पैदा नहीं होता

धर्मेंद्र के निधन के बाद जब निर्देशक अनिल शर्मा ने कहा कि 'अपने 2' अब नहीं बन पाएगी तो फैंस का दिल टूट गया था। कहा गया कि ये फिल्म हमेशा के लिए बंद हो गई है, लेकिन अब फिल्म के निर्माता दीपक मुकुट ने साफ कर दिया है कि 'अपने 2' ठंडे बस्ते में नहीं गई है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र की विरासत, उनके सपने और इस फिल्म से जुड़ी भावनाएं इतनी मजबूत हैं कि इसे रोकना नामुमकिन है।

पुष्टि फिल्म जरूर बनेगी- दीपक मुकुट फिल्म के निर्माता दीपक मुकुट ने साफ कहा, "ये सिर्फ अफवाहें हैं और बिना पुष्टि के खबरें मत फैलाइए।" उन्होंने साफ कर दिया है कि 'अपने 2' डिब्बा बंद नहीं हुई है और ये फिल्म जरूर बनेगी। दीपक ने बताया कि फिल्म 'अपने' धर्मेंद्र की वजह से यादगार बनी थी। उनकी उपस्थिति, उनका स्नेह, उनकी आत्मा ने उस फिल्म को वो बना दिया, जो वह थी। ऐसे में 'अपने 2' बंद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्रद्धांजलि "धरम जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी फिल्म" निर्माता ने आगे कहा, "सीक्वल सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, बल्कि कई मायनों में धरम जी के मूल्यों, उनके परिवार (देओल परिवार) और उस भावनात्मक दुनिया को एक दिल से दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिसे फिल्म में दिखाया गया था।" निर्माता ने ये भी बताया कि 'अपने 2' में धर्मेंद्र, उनके बेटे सनी देओल, बॉबी देओल और करण देओल दिखने वाले थे, लेकिन अब धर्मेंद्र के जाने के बाद टीम फिल्म की कहानी पर काम कर रही है।

बयान क्या बोले थे फिल्म के निर्देशक? हिंदुस्तान टाइम्स से फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने कहा था, "अपने तो अपनों के बिना नहीं बन सकती है। धरम जी के बिना सीक्वल बनाना असंभव है। सब कुछ ठीक चल रहा था और स्क्रिप्ट भी तैयार थी, लेकिन वो हमे छोड़कर चले गए। कुछ सपने अधूरे रह गए। उनके बिना इसे बनाना नामुमकिन है।" 'अपने' के सीक्वल 'अपने 2' की घोषणा तो सालों पहले हो गई थी, लेकिन किसी वजह से इसकी शूटिंग नहीं शुरू हो पाई थी।

