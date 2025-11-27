फिल्म 'लव एंड वार' से वायरल हुई BTS तस्वीर

आलिया भट्‌ट, रणबीर कपूर-विक्की कौशल की 'लव एंड वार' से आई ऐसी तस्वीर, लोग हुए उत्साहित

लेखन ज्योति सिंह 07:50 pm Nov 27, 202507:50 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्‌ट अपने पति रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में नजर आई थीं। वहीं विक्की कौशल के साथ उन्हें फिल्म 'राजी' में देखा जा चुका है। अब यह तीनों सितारे एक साथ और एक ही फिल्म 'लव एंड वार' में नजर आएंगे जिसकी चर्चा लंबे समय से हो रही है। संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म को बनाने का बीड़ा उठाया है। अब इस बहुप्रतीक्षित फिल्म से जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।