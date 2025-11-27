आलिया भट्ट, रणबीर कपूर-विक्की कौशल की 'लव एंड वार' से आई ऐसी तस्वीर, लोग हुए उत्साहित
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट अपने पति रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में नजर आई थीं। वहीं विक्की कौशल के साथ उन्हें फिल्म 'राजी' में देखा जा चुका है। अब यह तीनों सितारे एक साथ और एक ही फिल्म 'लव एंड वार' में नजर आएंगे जिसकी चर्चा लंबे समय से हो रही है। संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म को बनाने का बीड़ा उठाया है। अब इस बहुप्रतीक्षित फिल्म से जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।
उत्साह
तस्वीर देखकर लोग हो गए उत्साहित
फिल्म 'लव एंड वार' के सेट से एक तस्वीर आई है जिसमें रणबीर और विक्की को वायुसेना की वर्दी में देखा गया। द क्लाइमैक्स इंडिया द्वारा साझा की गई इस तस्वीर दोनों सितारे एक लड़ाकू विमान के सामने खड़े हैं। इस तस्वीर को मिग-21 के लिए एक श्रद्धांजलि बताया गया है, जो अपनी आखिरी उड़ान भर रहा था। तस्वीर देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उत्साहित हो गए हैं। वह पोस्ट पर दिल और आग वाले इमोजी भेज रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए तस्वीर
Ranbir Kapoor & Vicky Kaushal’s look from love & war pic.twitter.com/GZcaN66uHl— CineScoop (@Cinescoop7) November 27, 2025
फिल्म
'लव एंड वॉर' के बारे में
आलिया, रणबीर और विक्की अभिनीत फिल्म 'लव एंड वॉर' एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा है, जिसकी कहानी 60-70 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित होगी। तस्वीर बाहर आने से यह तो साफ हो गया है कि रणबीर और विक्की, दोनों ही फिल्म में फाइटर पायलट का किरदार निभाएंगे। हालांकि आधिकारिक बयान आने के बाद ही सबकुछ साफ हो पाएगा। फिल्म अगले साल रिलीज होगी, लेकिन रणबीर चाहते हैं कि इसे 'रामायण' (नवंबर 2026) से 4 महीने पहले रिलीज किया जाए।