धर्मेंद्र के ICU में भर्ती होने की असली वजह सामने आई, परेशान हो जाएंगे प्रशंसक

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये खबर आने के बाद से ही उनके प्रशंसक चिंता में थे। हालांकि, उनकी टीम ने बताया कि उन्हें रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उनके प्रशंसकाें ने राहत की सांस ली थी। अब एक बार फिर उनके प्रशंसक अपने चहिते सितारे की सेहत को लेकर चिंतित हैं। दरअसल, अब अस्पताल के एक कर्मचारी ने उनके भर्ती होने की असली वजह बताई है।

समस्या धर्मेंद्र को हो रही थी सांस लेने में तकलीफ 89 वर्षीय धर्मेंद्र को 31 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो ICU में हैं, क्योंकि उनकी कुछ और जांचें भी होनी हैं। अस्पताल के स्टाफ ने धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर कहा, "कोई चिंता की बात नहीं है। उनकी हालत स्थिर है। धर्मेंद्र सांस लेने में तकलीफ की शिकायत लेकर आए थे। डॉक्टरों ने उन्हें लगातार निगरानी में रहने की सलाह दी है, लेकिन उन्हें छुट्टी कब मिलेगी, ये नहीं बताया।"

फिक्र धर्मेंद्र को लेकर चिंतित प्रशंसक धर्मेंद्र के अगले महीने 8 दिसंबर को 90 साल के होने वाले हैं। ऐसे में उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर ने उनकी लाखों फैंस की चिंता बढ़ा दी थी। सोशल मीडिया पर प्रशंसक उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। धर्मेंद्र अब तक कई बार अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। कुछ दिन पहले उनकी आंख में पट्टी बंधी देख प्रशंसकों को उनकी चिंता सताने लगी थी।